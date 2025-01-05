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Один индикатор на панели может спасти машину — проверьте их значения

Авто

Индикаторы красного цвета на приборной панели автомобиля — это сигнал о критической проблеме, требующей немедленного внимания. Их игнорирование может привести к серьёзным поломкам и угрозе безопасности на дороге. Вот полный список самых распространённых красных индикаторов и их значений.

приборная панель
Фото: Wikipedia by C Ling Fan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
приборная панель

Индикаторы тормозной системы

  1. Красный восклицательный знак в круге или надпись Brake - указывает на проблемы с тормозной системой или включённый ручной тормоз.
  2. Красный кружок с волнами и скобками - низкий уровень тормозной жидкости.
  3. Красный кружок с буквой P в скобках — ручной тормоз включён.

Моторное масло и аккумулятор

  1. Красная маслёнка или надпись Oil - низкий уровень или давление моторного масла, либо неисправность датчика.
  2. Красный аккумулятор - низкий заряд батареи или проблемы с её зарядкой. Может быть связана с генератором.
  3. Красная молния в батарейке - критически низкий заряд батареи в электрокаре или гибриде.

Перегрев двигателя

  1. Красный термометр - перегрев двигателя или неисправность датчика температуры.

Проблемы с системой безопасности и АКП

  1. Красная подушка безопасности, SRS или Airbag - проблемы с подушками безопасности.
  2. Красная шестерёнка с восклицательным знаком - неисправности автоматической коробки передач (АКП).
  3. Надписи AT или A/T Oil Temp - перегрев АКП.

Прочие индикаторы

  1. Красный треугольник с машиной - опасное сближение с впереди идущим автомобилем.
  2. Красная машина со стрелками над ней - открытие или закрытие крыши кабриолета.
  3. Красная машина с открытыми дверьми/капотом - незакрытые двери, багажник или капот.
  4. Красный человечек с ремнём безопасности - водитель или пассажиры не пристегнуты.
  5. Красная машина с ключом - неисправности иммобилайзера или сигнализации.
  6. Красный ключ с восклицательным знаком - сбои в системе бесключевого доступа.
  7. Красный треугольник с восклицательным знаком и звуковым сигналом - указывает на другие проблемы или незакрытые двери.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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