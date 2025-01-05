Один индикатор на панели может спасти машину — проверьте их значения

Индикаторы красного цвета на приборной панели автомобиля — это сигнал о критической проблеме, требующей немедленного внимания. Их игнорирование может привести к серьёзным поломкам и угрозе безопасности на дороге. Вот полный список самых распространённых красных индикаторов и их значений.

Фото: Wikipedia by C Ling Fan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ приборная панель

Индикаторы тормозной системы

Красный восклицательный знак в круге или надпись Brake - указывает на проблемы с тормозной системой или включённый ручной тормоз. Красный кружок с волнами и скобками - низкий уровень тормозной жидкости. Красный кружок с буквой P в скобках — ручной тормоз включён.

Моторное масло и аккумулятор

Красная маслёнка или надпись Oil - низкий уровень или давление моторного масла, либо неисправность датчика. Красный аккумулятор - низкий заряд батареи или проблемы с её зарядкой. Может быть связана с генератором. Красная молния в батарейке - критически низкий заряд батареи в электрокаре или гибриде.

Перегрев двигателя

Красный термометр - перегрев двигателя или неисправность датчика температуры.

Проблемы с системой безопасности и АКП

Красная подушка безопасности, SRS или Airbag - проблемы с подушками безопасности. Красная шестерёнка с восклицательным знаком - неисправности автоматической коробки передач (АКП). Надписи AT или A/T Oil Temp - перегрев АКП.

Прочие индикаторы

Красный треугольник с машиной - опасное сближение с впереди идущим автомобилем. Красная машина со стрелками над ней - открытие или закрытие крыши кабриолета. Красная машина с открытыми дверьми/капотом - незакрытые двери, багажник или капот. Красный человечек с ремнём безопасности - водитель или пассажиры не пристегнуты. Красная машина с ключом - неисправности иммобилайзера или сигнализации. Красный ключ с восклицательным знаком - сбои в системе бесключевого доступа. Красный треугольник с восклицательным знаком и звуковым сигналом - указывает на другие проблемы или незакрытые двери.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

