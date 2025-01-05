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Домашний самогон в багажнике: сколько можно возить без штрафа

1:56
Авто

Многие водители уверены, что перевозка алкоголя в личном автомобиле — обычное дело, особенно в праздничные дни после похода в магазин. Однако не всё так просто. Инспектор ГИБДД в беседе с порталом njcar. ru рассказал, в каких случаях транспортировка спиртного может обернуться серьёзными санкциями.

багажник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
багажник

Закон, который важно знать

Основой регулирования перевозки алкоголя в России является Федеральный закон №171-ФЗ от 22 ноября 1995 года. Согласно статье 26 этого закона, транспортировка немаркированной алкогольной продукции строго запрещена. Если инспектор остановит автомобиль и обнаружит бутылки без акцизных марок, это может стать поводом для штрафа.

Домашний алкоголь — под контролем

Любите делать домашние настойки или самогон? Тогда будьте осторожны: перевозить такие напитки разрешается только в ограниченном объёме — до 10 литров. Нарушение этого лимита грозит серьёзными последствиями.

Чем грозит превышение лимита

Согласно статье 14.17.2 КоАП РФ, превышение установленного объёма домашнего алкоголя является административным правонарушением. Наказание за это:

  • штраф от 3000 до 5000 рублей;
  • изъятие излишков алкоголя, которые становятся вещественными доказательствами.

Даже если вы не знали об этих правилах, их нарушение не освобождает от ответственности.

Как избежать проблем

Чтобы не попасть под штраф, важно проверять акцизные марки на покупаемом алкоголе и соблюдать допустимые объёмы перевозки домашнего спиртного. Соблюдение этих простых правил избавит вас от неприятных встреч с инспекторами и сохранит бюджет.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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