Домашний самогон в багажнике: сколько можно возить без штрафа

Многие водители уверены, что перевозка алкоголя в личном автомобиле — обычное дело, особенно в праздничные дни после похода в магазин. Однако не всё так просто. Инспектор ГИБДД в беседе с порталом njcar. ru рассказал, в каких случаях транспортировка спиртного может обернуться серьёзными санкциями.
Основой регулирования перевозки алкоголя в России является Федеральный закон №171-ФЗ от 22 ноября 1995 года. Согласно статье 26 этого закона, транспортировка немаркированной алкогольной продукции строго запрещена. Если инспектор остановит автомобиль и обнаружит бутылки без акцизных марок, это может стать поводом для штрафа.
Любите делать домашние настойки или самогон? Тогда будьте осторожны: перевозить такие напитки разрешается только в ограниченном объёме — до 10 литров. Нарушение этого лимита грозит серьёзными последствиями.
Согласно статье 14.17.2 КоАП РФ, превышение установленного объёма домашнего алкоголя является административным правонарушением. Наказание за это:
Даже если вы не знали об этих правилах, их нарушение не освобождает от ответственности.
Чтобы не попасть под штраф, важно проверять акцизные марки на покупаемом алкоголе и соблюдать допустимые объёмы перевозки домашнего спиртного. Соблюдение этих простых правил избавит вас от неприятных встреч с инспекторами и сохранит бюджет.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.