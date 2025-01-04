Лада-Имидж обновляет прайс — рост цен на оригинальные запчасти

0:45 Your browser does not support the audio element. Авто

АО "Лада-Имидж", принадлежащее АвтоВАЗу, занимается поставками оригинальных запчастей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автотовары

С 1 января этого года на официальном сайте компании произошли значительные изменения, как сообщает tarantas.news.

В частности, обновлен розничный прайс-лист, который теперь включает широкий ассортимент деталей для автомобилей марки Lada.

Согласно информации, опубликованной на портале, изменения затронули практически весь ассортимент, состоящий из около 28 тысяч различных наименований запчастей.

В большинстве случаев цены на эти позиции увеличились, при этом средний рост составил 6,2%.

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.



