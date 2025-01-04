Лада-Имидж обновляет прайс — рост цен на оригинальные запчасти

АО "Лада-Имидж", принадлежащее АвтоВАЗу, занимается поставками оригинальных запчастей.
С 1 января этого года на официальном сайте компании произошли значительные изменения, как сообщает tarantas.news.
В частности, обновлен розничный прайс-лист, который теперь включает широкий ассортимент деталей для автомобилей марки Lada.
Согласно информации, опубликованной на портале, изменения затронули практически весь ассортимент, состоящий из около 28 тысяч различных наименований запчастей.
В большинстве случаев цены на эти позиции увеличились, при этом средний рост составил 6,2%.
«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.
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