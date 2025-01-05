Как Греция адаптируется на авторынке

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1:27
Авто

В первом полугодии 2024 года наблюдалось увеличение продаж новых автомобилей в Греции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (137 101 проданных авто против 134 484).

обгон автомобиля
Фото: Wikipedia by Axion23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
обгон автомобиля

В предпочтениях автомобилистов электромобили, что соответствует глобальному тренду на переход к более экологически чистым транспортным средствам. Toyota лидирует. Suzuki и Peugeot с 10 636 и 10 381 проданных авто соответственно, сообщает carandmotor.gr.

Греция активно поддерживает переход на электромобили через различные государственные программы и субсидии. Увеличение количества зарядных станций и налоговые льготы на покупку электромобилей способствуют росту их популярности среди потребителей. В 2024 году доля электромобилей на рынке достигла 10%, что является значительным шагом вперед.

Несмотря на рост продаж новых автомобилей, рынок подержанных машин также остается востребованным. Многие греческие покупатели предпочитают более доступные варианты, что приводит к увеличению импорта подержанных автомобилей, особенно из стран Европы. Однако это также вызывает вопросы о качестве и безопасности таких машин.

Уточнения

Гре́ция — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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