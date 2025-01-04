Kia отзывает почти 23 000 электромобилей EV9 из-за проблем с креплением сидений

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Корейский автопроизводитель Kia отзывает почти 23 000 электромобилей EV9 из-за жалоб двух клиентов на отсутствие элементов крепления для задних сидений.

Фото: Openverse by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Kia EV9

Об этом сообщает kaldata.com со ссылкой на издание TechSpot. Согласно информации, представленной в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA), под отзыв попадают 22 883 электромобиля EV9, произведенных на заводе Kia в Гванмьоне (Южная Корея) в период с 25 сентября 2023 года по 15 октября 2024 года. В этих автомобилях могут отсутствовать крепежные болты на втором и/или третьем рядах сидений.

Примечательно, что Kia возлагает ответственность только на одного работника завода, который якобы допустил "ошибку" и не закрепил должным образом все болты для сидений в неопределённом круге электромобилей.

Проблема стала известна в сентябре прошлого года после получения жалобы от клиента о том, что сидения в третьем ряду его 2024 EV9 не были должным образом закреплены из-за отсутствия болтов. Вскоре после этого поступили дополнительные жалобы от клиентов из США на аналогичный дефект.

Уточнения

Дефект — производственный брак.



