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Устраните неприятный запах в машине с помощью простых средств

1:33
Авто

Зловоние в автомобиле — это неприятная проблема, с которой сталкиваются многие водители, особенно те, кто курит или ест в машине. Многие прибегают к ароматизаторам и освежителям воздуха, чтобы замаскировать запах. Однако есть более эффективные способы, основанные на использовании натуральных средств, которые не просто прикрывают неприятные ароматы, но и устраняют их.

Чистка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чистка машины

Древесный уголь

Удивительно, но обыкновенный древесный уголь отлично справляется с запахами. Однако просто класть уголь на сиденья не стоит. Используйте специальные мешочки, которые позволят углю «дышать» и эффективно поглощать запахи. Главное, чтобы ткань мешка была воздухопроницаемой.

Пищевая сода

Если древесный уголь недоступен, вам на помощь придёт пищевая сода. Это средство великолепно «втягивает» ненужные ароматы. Просто посыпьте сиденья и коврики соду, оставив машину на ночь. Утром уберите остатки с помощью пылесоса — вы удивитесь, как быстро исчезнут неприятные запахи.

Кофейная гуща

Кофейные остатки также способны избавить вас от зловония. Переложите использованную кофейную гущу в носок, завяжите его и оставьте в автомобиле на несколько часов. Аромат свежемолотого кофе впитает все ненужные запахи и придаст салону приятный аромат.

Используйте эти народные методы, чтобы сделать поездки комфортными и приятными!

Уточнения

За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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