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Лед на фарах — не проблема: простой лайфхак для зимы

1:30
Авто

В холодное время года многие автомобилисты сталкиваются с проблемой появления ледяной корки на фарах. Этот неприятный момент обычно возникает после дождливых дней, когда мороз накрывает всё вокруг. Но это не единственная причина: даже после посещения автомойки в зимнее время светотехника может быть подвержена замерзанию.

ксеноновые фары автомобиля
Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ксеноновые фары автомобиля

Замороженные фары — это серьёзная угроза, поскольку ледяной слой значительно снижает яркость света, что может привести к авариям. Однако есть способ избежать этой проблемы, и он совсем прост!

Как защитить фары от льда

Есть одно известное средство, которое поможет предотвратить появление корки льда на фарах. Это — зубная паста. Да-да, вы не ослышались! Чтобы защитить светотехнику, достаточно выполнить несколько простых шагов:

  • Нанесите немного зубной пасты на фары.
  • Подождите пару минут, чтобы средство подействовало.
  • Смахните остатки чистой тряпочкой.

После этой процедуры на фарах образуется прозрачный защитный слой, который предотвращает запотевание и замерзание. Более того, такой способ не только избавит вас от льда, но и сделает фары идеально чистыми и прозрачными. И всё это без необходимости посещать автомойку!

Заботьтесь о своей безопасности на дороге, и пусть зимние морозы не станут для вас преградой!

Уточнения

Фа́ра (по названию греческого острова «Фарос», знаменитого в древности своим маяком) — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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