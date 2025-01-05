Китайские батареи: как Европа проигрывает борьбу за электромобили

Пока многие ждут появления доступных электрических городских автомобилей, генеральный директор Renault Лука де Мео предупреждает: к 2030 году затраты на производство электромобилей могут вырасти на 40%. Причиной он считает чрезмерные регуляции со стороны Евросоюза.
В интервью изданию De Tijd, на которое ссылается Le Point, Лука де Мео заявил, что автопроизводители вынуждены тратить значительные ресурсы, чтобы соответствовать ужесточающимся нормам ЕС. В ближайшие пять лет четверть бюджета Renault на исследования и разработки будет направлена именно на выполнение этих требований.
Кроме того, де Мео обратил внимание на медленный темп развития зарядной инфраструктуры. По его словам, темпы строительства станций зарядки должны быть в 6-7 раз выше, чтобы удовлетворить растущую потребность.
Также он отметил, что в Европе практически отсутствуют средства для инвестирования в автомобильную промышленность. Политика ЕС, по его мнению, недостаточно поддерживает экономику, что отпугивает потенциальных инвесторов.
Еще одна проблема — усиление конкуренции со стороны Китая.
"У них есть как минимум десятилетнее преимущество", — подчеркнул Лука де Мео.
Китайские производители контролируют рынок материалов для батарей, что позволяет им продавать их своим компаниям по себестоимости, а иностранным — по высокой цене.
В 2024 году во Франции продажи электромобилей сократились на 3,2%, составив 1,72 миллиона единиц. Это значительно ниже показателя 2019 года, когда было зарегистрировано 2,2 миллиона автомобилей.
Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).
Актёр Сергей Безруков рассказал о преображённом сериале "Бригада" с его участием.