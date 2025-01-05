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Китайские батареи: как Европа проигрывает борьбу за электромобили

Авто

Пока многие ждут появления доступных электрических городских автомобилей, генеральный директор Renault Лука де Мео предупреждает: к 2030 году затраты на производство электромобилей могут вырасти на 40%. Причиной он считает чрезмерные регуляции со стороны Евросоюза.

Электромобиль Xiaomi SU7
Фото: commons.wikimedia.org by John kwame westafrica, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Электромобиль Xiaomi SU7

Регуляции как главная проблема

В интервью изданию De Tijd, на которое ссылается Le Point, Лука де Мео заявил, что автопроизводители вынуждены тратить значительные ресурсы, чтобы соответствовать ужесточающимся нормам ЕС. В ближайшие пять лет четверть бюджета Renault на исследования и разработки будет направлена именно на выполнение этих требований.

Недостаток инфраструктуры

Кроме того, де Мео обратил внимание на медленный темп развития зарядной инфраструктуры. По его словам, темпы строительства станций зарядки должны быть в 6-7 раз выше, чтобы удовлетворить растущую потребность.

Также он отметил, что в Европе практически отсутствуют средства для инвестирования в автомобильную промышленность. Политика ЕС, по его мнению, недостаточно поддерживает экономику, что отпугивает потенциальных инвесторов.

Конкуренция с Китаем

Еще одна проблема — усиление конкуренции со стороны Китая.

"У них есть как минимум десятилетнее преимущество", — подчеркнул Лука де Мео.

Китайские производители контролируют рынок материалов для батарей, что позволяет им продавать их своим компаниям по себестоимости, а иностранным — по высокой цене.

Снижение продаж

В 2024 году во Франции продажи электромобилей сократились на 3,2%, составив 1,72 миллиона единиц. Это значительно ниже показателя 2019 года, когда было зарегистрировано 2,2 миллиона автомобилей.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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