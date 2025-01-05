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Почему лючок бензобака у одних машин справа, а у других слева

2:46
Авто

Если вы сменили несколько автомобилей, то наверняка заметили: у одних моделей лючок бензобака находится слева, у других — справа. На первый взгляд, это незначительная деталь, но за ней скрывается множество инженерных решений и особенностей, связанных с безопасностью и удобством.

Заправка автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Заправка автомобиля

Как влияет сторона движения

Расположение лючка бензобака часто определяется особенностями дорожного движения в стране. Европейские автопроизводители предпочитают размещать его справа. Это связано с безопасностью: если заправка производится из канистры, водитель находится на обочине, а не на проезжей части, что снижает риск аварийных ситуаций.

Праворульные автомобили, предназначенные для стран с левосторонним движением, почти всегда имеют лючок бензобака справа. Такое расположение позволяет удобно заправляться на станциях, где правый бок автомобиля направлен к колонке.

В США, где движение правостороннее, лючок чаще всего располагается слева. Это удобно: водитель выходит из машины и сразу оказывается возле горловины, без необходимости обходить автомобиль.

Удобство на заправке

Расположение лючка справа особенно ценится на узких европейских улицах и компактных заправках. Колонки на таких станциях часто установлены у тротуара, и подъехать к ним можно только правым боком автомобиля. Такая компоновка позволяет избежать сложных манёвров и экономит время водителей.

Кроме того, на заправке лючок справа обеспечивает больше свободы действий. Например, водители с габаритными дверями могут спокойно выйти из машины, не опасаясь задеть колонку, бордюр или соседний автомобиль.

Инженерные решения и безопасность

Расположение горловины бензобака продиктовано не только удобством, но и требованиями безопасности. При проектировании автомобиля инженеры анализируют возможные аварийные ситуации и проводят краш-тесты. Основная цель — минимизировать риск повреждения топливной системы при столкновениях, предотвратить утечки и возгорания. Такое расположение учитывает распределение нагрузок и слабых мест в конструкции автомобиля.

Стрелка на приборной панели — гениальное решение

Для удобства современных водителей автопроизводители добавили простой, но полезный элемент — стрелку на приборной панели рядом с пиктограммой бензобака. Она указывает, с какой стороны автомобиля расположен лючок. Это спасает от неловких ситуаций на заправке и позволяет быстрее разобраться с новым автомобилем.

Уточнения

То́пливный бак (бензоба́к) — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства, получающего энергию от жидкотопливного двигателя внутреннего сгорания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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