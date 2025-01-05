5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл

На дорогах нередко возникают ситуации, когда сотрудники ДПС останавливают сразу несколько автомобилей, создавая очереди. Ожидание проверки может затянуться, что вызывает у водителей раздражение и желание уехать. Но можно ли поступить так без последствий? Разбираемся в деталях.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зимняя дорога

Законные требования инспекторов

Согласно правилам дорожного движения, каждый водитель обязан подчиняться требованиям сотрудников ГАИ, ДПС, регулировщиков и сотрудников Таможенной службы. Остановка транспортного средства входит в их обязанности, и они имеют полное право проверять документы или проводить другие процедуры. Попытка уехать с места остановки без разрешения является нарушением, за которое предусмотрен штраф по статье 12.25 КоАП РФ в размере от 500 до 800 рублей.

Как инспекторы останавливают автомобили

Инспекторы могут подать сигнал о необходимости остановки несколькими способами: жестом руки, взмахом жезла или диском со светоотражателем. Эти действия должны быть выполнены так, чтобы не создавать опасности для других участников движения. После остановки инспектор обязан подойти к автомобилю, представиться, объяснить причину остановки и запросить необходимые документы.

Что делать, если инспектор задерживается

Если после остановки инспектор не подошёл в течение 5 минут, рекомендуется выйти из автомобиля и самостоятельно обратиться к сотруднику для уточнения причины задержки. Уезжать без разъяснений не стоит, так как это может быть расценено как отказ подчиниться требованиям сотрудника ДПС. Это грозит не только штрафом, но и возможным преследованием.

Советы водителям

Всегда подчиняйтесь требованиям инспекторов, даже если ситуация кажется вам несправедливой. Если проверка затягивается, спокойно уточните причину у сотрудников. Никогда не покидайте место остановки без разрешения инспектора — это может усугубить ситуацию. Помните, что в случае нарушения ваших прав вы можете позже обжаловать действия сотрудников в установленном порядке.

Следование этим рекомендациям позволит избежать конфликтов и дополнительных проблем на дороге.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

