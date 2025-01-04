Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Куриный бульон: рецепт, который согреет холодной зимой
Как избежать кошачьего гнева: советы для хозяев
Как заставить орхидею цвести ярче и дольше: лучшие подкормки
Как извержение вулкана в 1831 году охладило Землю и вызвало массовый голод
5 незаметных шагов, чтобы вернуть волосам шелковистость
Микротренды: Скандинавия прощается с белыми интерьерами
Трамп выступает за возобновление нефтяной разведки в Северном море
Креатин и диабет: как добавка помогает контролировать сахар
Приятный способ сжечь праздничные калории: советы фитнес-тренера

Опасности неправильного использования ремня безопасности

Авто

Некоторые водители и пассажиры игнорируют важные моменты при отстёгивании ремня безопасности. Они часто бросают защёлку в сторону двери, не проверяя, полностью ли лента втянулась в катушку. Такая неосторожность может привести к повреждению лакокрасочного покрытия на дверях автомобиля.

ремень безопасности
Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ремень безопасности

Опасное последствие

Если ремень безопасности отстёгивается неправильно, он может перекоситься, и защёлка может "выскочить" наружу, особенно когда дверь будет открыта. При закрытии двери водитель или пассажир могут случайно ударить дверью по защёлке. Это может не только повредить лакокрасочное покрытие, но и привести к поломке ремня безопасности, что создаёт опасность.

Как правильно отстёгивать ремень безопасности

Чтобы избежать таких проблем, следует аккуратно отстёгивать ремень, не бросая защёлку. Перед тем как выйти из машины, убедитесь, что лента вернулась в катушку и находится в исходном положении. Это простое правило поможет сохранить как лакокрасочное покрытие, так и работоспособность ремня безопасности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
В ещё одной стране ЕС забили тревогу из-за прекращения транзита газа через Украину
Экономика и бизнес
В ещё одной стране ЕС забили тревогу из-за прекращения транзита газа через Украину Аудио 
Как избавиться от грязи на выключателях за минуту
Недвижимость
Как избавиться от грязи на выключателях за минуту Аудио 
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Экономика и бизнес
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу Аудио 
Популярное
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром

Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.

Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Последние материалы
Космическое расширение — иллюзия времени? Альтернативная теория находит подтверждение
Три секрета, чтобы спасти переросшую рассаду
Эффективные способы похудеть, не чувствуя себя голодным
Термогеники или липотропики: какой жиросжигатель выбрать
Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу
Как приготовить луковый салат: простой рецепт из 90-х
Kia KRS и KRX: обновление, которое порадует автолюбителей
Ресторанный бизнес Башкирии достиг новых вершин в 2024 году
Кошка, лежащая на животе: тайное послание вашего питомца
Где найти место для встроенного шкафа: оригинальные решения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.