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Важные признаки, которые указывают на необходимость замены дворников

1:18
Авто

Стеклоочистители — это важная часть системы безопасности автомобиля, которая помогает обеспечить хорошую видимость на дороге, особенно в плохую погоду. С их помощью лобовое стекло остаётся чистым и прозрачным, даже когда дождь сильный. Однако, чтобы дворники выполняли свою функцию эффективно, их нужно периодически менять.

Дворники
Фото: Freepik by kaboompics
Дворники

Когда пора менять стеклоочистители

Существует явный признак, который сигнализирует о том, что пришло время заменить щётки стеклоочистителей. Если на стекле остаются следы после работы дворников, это означает, что резина на щётках износилась и загрязнилась. В таком случае простая очистка щёток уже не поможет — их нужно заменить.

Что делать, если проблема сохраняется после замены

Если, несмотря на замену стеклоочистителей, проблема не исчезла, стоит проверить состояние пружины, которая отвечает за натяжение щёток. Возможно, именно она вышла из строя и требует замены.

Ещё одной возможной причиной может быть неправильная установка дворников. Если щётки были установлены неправильно, они не смогут эффективно очищать стекло. В таком случае необходимо повторить процедуру установки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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