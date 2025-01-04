Как вернуть прозрачность фарам за 5 минут

0:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Грязные и мутные фары — проблема, знакомая каждому автовладельцу. Если вовремя не очищать светотехнику, она может стать мутной, а избавиться от налёта будет сложнее. Однако для восстановления прозрачности фар не обязательно покупать дорогие полироли.

Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ксеноновые фары автомобиля

Простое и доступное средство

Эффективным средством для полировки фар является обычная зубная паста, которую можно найти в ванной комнате.

Как использовать зубную пасту

Нанесите пасту на поверхность фары. Убедитесь, что она покрывает всю площадь. Возьмите чистую ткань и аккуратно отполируйте поверхность круговыми движениями. Смойте остатки пасты водой. Протрите фары насухо.

Результат

После такой простой процедуры фары станут чистыми, прозрачными и будут эффективно выполнять свою функцию. Это особенно важно для обеспечения безопасности при вождении в тёмное время суток.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

