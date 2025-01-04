Отказ тормозов — одна из самых опасных ситуаций, с которой может столкнуться водитель. Даже в новых автомобилях эта проблема может возникнуть неожиданно, поэтому важно знать, как правильно реагировать.
Чаще всего водитель понимает, что тормоза отказали, когда педаль тормоза "проваливается" в пол без какого-либо эффекта. В такой ситуации важно сохранять спокойствие и быстро принимать меры.
1. Торможение двигателем
2. Использование стояночного тормоза
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.