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Kia Sportage 2025: обновление, которое впечатляет

1:27
Авто

Обновлённый Kia Sportage 2025 года впечатляет современным дизайном и улучшенным оснащением. Кроссовер получил элегантный внешний вид в стиле флагманского Sorento, а для любителей активного отдыха добавлена внедорожная версия X-Line.

kia sportage 2025
Фото: Own work by UltraTech66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
kia sportage 2025

Дизайн и комфорт

Обновления сделали Sportage ещё более привлекательным:

  • Экстерьер: элегантный дизайн с нотками премиальности и внедорожным акцентом в версии X-Line.
  • Интерьер: максимальный комфорт с улучшенной шумоизоляцией и современными 12,3-дюймовыми дисплеями, объединяющими цифровую приборную панель и мультимедийную систему.

Новые технологии

Одним из главных технологических новшеств стала система доступа по отпечатку пальца. Эта функция делает управление автомобилем ещё удобнее и безопаснее.

Почему стоит выбрать Kia Sportage 2025

  • Элегантный дизайн, соответствующий флагманским стандартам;
  • Продуманный салон с новейшими технологическими решениями;
  • Внедорожная модификация для активного образа жизни;
  • Удобство и безопасность благодаря инновационным функциям.

Kia Sportage 2025 — это автомобиль, который сочетает стиль, комфорт и современные технологии, делая каждую поездку по-настоящему приятной.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Kia Corporation — южнокорейская автомобилестроительная компания, второй автопроизводитель в Республике Корея. 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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