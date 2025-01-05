Kia Sportage 2025: обновление, которое впечатляет

Обновлённый Kia Sportage 2025 года впечатляет современным дизайном и улучшенным оснащением. Кроссовер получил элегантный внешний вид в стиле флагманского Sorento, а для любителей активного отдыха добавлена внедорожная версия X-Line.
Обновления сделали Sportage ещё более привлекательным:
Одним из главных технологических новшеств стала система доступа по отпечатку пальца. Эта функция делает управление автомобилем ещё удобнее и безопаснее.
Kia Sportage 2025 — это автомобиль, который сочетает стиль, комфорт и современные технологии, делая каждую поездку по-настоящему приятной.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Kia Corporation — южнокорейская автомобилестроительная компания, второй автопроизводитель в Республике Корея.
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