Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Венгрия, Малага и Мадрид: лидеры роста цен на недвижимость в 2025 году
Как избавиться от гормональных прыщей: топ-3 средства и советы по уходу
Породы собак, которые окружат вас любовью и вниманием
Льняное масло: в чём его польза и как правильно употреблять
Позитивные воспоминания против травм — наука на страже психического здоровья
Чем нельзя запивать лекарства: 6 напитков, которые снижают их эффективность
Нюансы выращивания пионов: дренаж и плодородие почвы
Мечтаете об идеальном порядке в детской? Вот 3 идеи для хранения
Шоколад и пирожные для собак: что может случиться

Пять случаев, когда рециркуляция воздуха станет вашим помощником

1:39
Авто

Функция рециркуляции воздуха доступна даже в старых автомобилях, однако не все водители знают, как правильно ей пользоваться. А ведь она может существенно повысить комфорт и безопасность в салоне.

кнопки климата
Фото: Own work by Bindydad123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кнопки климата

Зачем нужна рециркуляция

Режим рециркуляции воздуха позволяет перекрыть приток наружного воздуха в салон, используя уже находящийся внутри. Это помогает:

  • Защититься от неприятных запахов или дыма снаружи. Например, если вы проезжаете мимо свалки или следуете за старым грузовиком, рециркуляция сохранит чистый воздух в салоне.
  • Быстрее прогреть или охладить салон. В моделях с климат-контролем опция часто включается автоматически и отключается после достижения нужной температуры.
  • Предотвратить запотевание стёкол в холодное время года. Однако важно отключить режим после достижения точки росы, чтобы стёкла не начали запотевать снова.
  • Избежать попадания пыли. Во время движения по грунтовой дороге рециркуляция поможет сохранить чистоту в салоне.
  • Ускорить прогрев антифриза. Система способствует повышению температуры охлаждающей жидкости на 20% быстрее.

Советы по использованию

  1. Включайте рециркуляцию, если чувствуете запахи или видите дым за пределами автомобиля.
  2. Используйте её для экономии времени на обогрев или охлаждение салона.
  3. Отключайте функцию, если замечаете запотевание стёкол.
  4. Не забывайте переключаться в обычный режим для поступления свежего воздуха, чтобы избежать дефицита кислорода.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Шоу-бизнес
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада Аудио 
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Здоровье
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу Аудио 
Эти три породы кошек умеют быть верными, как собаки
Домашние животные
Эти три породы кошек умеют быть верными, как собаки Аудио 
Популярное
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада

Актёр Сергей Безруков рассказал о преображённом сериале "Бригада" с его участием.

Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Sohu: Россия и США пришли к неожиданному консенсусу насчёт доллара
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников
Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Последние материалы
Позитивные воспоминания против травм — наука на страже психического здоровья
Чем нельзя запивать лекарства: 6 напитков, которые снижают их эффективность
Нюансы выращивания пионов: дренаж и плодородие почвы
Мечтаете об идеальном порядке в детской? Вот 3 идеи для хранения
Шоколад и пирожные для собак: что может случиться
Как поднять ворс ковра и вернуть ему привлекательность
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Сомнолог о вишнёвом соке: как он улучшает качество сна
Судьба собаки, оставшейся без погибшего в авиакатастрофе хозяина
Как приготовить тушёную картошку в стиле советской столовой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.