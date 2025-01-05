Пять случаев, когда рециркуляция воздуха станет вашим помощником

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Функция рециркуляции воздуха доступна даже в старых автомобилях, однако не все водители знают, как правильно ей пользоваться. А ведь она может существенно повысить комфорт и безопасность в салоне.

Фото: Own work by Bindydad123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кнопки климата

Зачем нужна рециркуляция

Режим рециркуляции воздуха позволяет перекрыть приток наружного воздуха в салон, используя уже находящийся внутри. Это помогает:

Защититься от неприятных запахов или дыма снаружи. Например, если вы проезжаете мимо свалки или следуете за старым грузовиком, рециркуляция сохранит чистый воздух в салоне.

Например, если вы проезжаете мимо свалки или следуете за старым грузовиком, рециркуляция сохранит чистый воздух в салоне. Быстрее прогреть или охладить салон. В моделях с климат-контролем опция часто включается автоматически и отключается после достижения нужной температуры.

В моделях с климат-контролем опция часто включается автоматически и отключается после достижения нужной температуры. Предотвратить запотевание стёкол в холодное время года. Однако важно отключить режим после достижения точки росы, чтобы стёкла не начали запотевать снова.

Однако важно отключить режим после достижения точки росы, чтобы стёкла не начали запотевать снова. Избежать попадания пыли. Во время движения по грунтовой дороге рециркуляция поможет сохранить чистоту в салоне.

Во время движения по грунтовой дороге рециркуляция поможет сохранить чистоту в салоне. Ускорить прогрев антифриза. Система способствует повышению температуры охлаждающей жидкости на 20% быстрее.

Советы по использованию

Включайте рециркуляцию, если чувствуете запахи или видите дым за пределами автомобиля. Используйте её для экономии времени на обогрев или охлаждение салона. Отключайте функцию, если замечаете запотевание стёкол. Не забывайте переключаться в обычный режим для поступления свежего воздуха, чтобы избежать дефицита кислорода.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

