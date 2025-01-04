Kia KRS и KRX: обновление, которое порадует автолюбителей

Компания Kia расширила линейку моделей KRS и KRX, предложив версии с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Это не только добавляет удобство выбора, но и снижает стоимость автомобилей, делая их доступнее для покупателей.
Обновлённые версии с "механикой" позволяют сэкономить до 100 тысяч рублей по сравнению с моделями с автоматической коробкой передач. Это делает седан KRS и кросс-хэтчбек KRX одними из самых выгодных предложений в своём классе.
Новые цены:
Механическая трансмиссия остаётся популярной среди водителей благодаря ряду преимуществ:
Эти факторы особенно важны для водителей, которые ценят сочетание экономичности и функциональности.
Kia рассчитывает, что новые версии заинтересуют:
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Kia Corporation — южнокорейская автомобилестроительная компания, второй автопроизводитель в Республике Корея.
Коро́бка переда́ч — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.
Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.