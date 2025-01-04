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Kia KRS и KRX: обновление, которое порадует автолюбителей

1:25
Авто

Компания Kia расширила линейку моделей KRS и KRX, предложив версии с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Это не только добавляет удобство выбора, но и снижает стоимость автомобилей, делая их доступнее для покупателей.

kia rio x
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
kia rio x

Выгода для покупателей

Обновлённые версии с "механикой" позволяют сэкономить до 100 тысяч рублей по сравнению с моделями с автоматической коробкой передач. Это делает седан KRS и кросс-хэтчбек KRX одними из самых выгодных предложений в своём классе.

Новые цены:

  • KRS: от 2,06 миллиона рублей;
  • KRX: от 2,16 миллиона рублей.

Почему механика

Механическая трансмиссия остаётся популярной среди водителей благодаря ряду преимуществ:

  • Надёжность: меньше сложных деталей, минимальный риск поломок;
  • Контроль: полный контроль над передачами и динамикой авто;
  • Экономия: как при покупке, так и в обслуживании.

Эти факторы особенно важны для водителей, которые ценят сочетание экономичности и функциональности.

Целевая аудитория

Kia рассчитывает, что новые версии заинтересуют:

  • Опытных водителей, которые предпочитают механику за её практичность;
  • Начинающих автомобилистов, ищущих доступный автомобиль с качественной сборкой и низкой ценой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Kia Corporation — южнокорейская автомобилестроительная компания, второй автопроизводитель в Республике Корея. 

Коро́бка переда́ч — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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