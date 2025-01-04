Geely Galaxy Starship 7: новый стандарт в премиальных кроссоверах

Geely готовится представить новый флагманский кроссовер Galaxy Starship 7, который станет крупнейшей моделью в линейке Galaxy. Galaxy Starship 7 выделяется современным дизайном с двухуровневыми фарами и скрытыми дверными ручками. В салоне установлены цифровая приборная панель и большой центральный экран мультимедийной системы. Особое внимание уделено комфорту — "умные" сиденья с искусственным интеллектом обеспечивают адаптивную поддержку, а двухуровневая центральная консоль предлагает удобные решения для хранения вещей.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Geely Galaxy Starship

Технические характеристики

Кроссовер оснащён гибридной системой NordThor 2.0, которая включает 1,5-литровый бензиновый двигатель с тепловым КПД 46,5% и электромотор. Общий запас хода составляет впечатляющие 2390 км, а расход топлива — всего 2,62 литра на 100 км, что делает Galaxy Starship 7 одним из самых экономичных автомобилей в своём классе.

Запуск и доступность

Предварительные заказы на Galaxy Starship 7 в Китае стартовали 8 ноября 2024 года, а первые поставки ожидаются в начале 2025 года. Официальная цена пока не раскрыта, однако ожидается, что она будет конкурентоспособной на рынке премиальных кроссоверов.

Вывод

Geely Galaxy Starship 7 сочетает передовые технологии, впечатляющий запас хода и современный дизайн, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет инновационный и экономичный кроссовер.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

