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Секреты правильной настройки водительского кресла для комфортных поездок

1:34
Авто

Длительные поездки за рулём могут стать настоящим испытанием для водителей, особенно если они не позаботятся о правильной настройке сиденья. Усталость, боли в спине, шее и конечностях — всё это может возникнуть при неправильном положении тела в процессе вождения. Однако, если правильно отрегулировать водительское сиденье, чувство усталости появится значительно позже.

Водитель за рулём
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём

Как отрегулировать кресло

  1. Положение спинки сиденья
    Важно начать с правильного положения спинки кресла. Она должна быть наклонена под углом 90 градусов относительно основания сиденья. Это обеспечит прямое положение спины, что предотвратит боли и усталость. Необходимо избегать сутулости, так как она не только увеличивает утомляемость, но и может привести к болям в спине.
  2. Расстояние между креслом и рулём
    Оптимальное расстояние между сиденьем и рулём также имеет ключевое значение. Если сиденье слишком далеко от приборной панели, водителю придётся постоянно тянуться к рулю и педалям, что создаст дополнительное напряжение в мышцах. В случае слишком близкого расположения кресла к рулю конечности будут постоянно согнуты, что также приведёт к дискомфорту.
  3. Рекомендации по углу локтей и ног
    Лучше всего, если локти и ноги будут слегка согнуты, когда водитель находится за рулём. Это обеспечит максимальный комфорт и снизит нагрузку на мышцы, позволяя водителю дольше оставаться в комфортном состоянии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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