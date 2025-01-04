На рынке микроэлектромобилей появился новый игрок

На рынке микроэлектромобилей не так много конкурентов, но гонконгская компания XEV намерена это исправить.
Она готовится выйти на рынок Великобритании со своей новой моделью — Yoyo Pro, сообщает autoexpress.co.uk.
Yoyo Pro — квадроцикл, который относится к категории L7e. Благодаря электрической тяге он может развивать скорость до 80 км/ч и проезжать до 150 км без подзарядки.
Ожидается, что новинка будет стоить около 15 000 фунтов стерлингов (около 1 900 000 рублей).
Мощность установленного сзади электродвигателя в Yoyo Pro составляет всего 20 лошадиных сил. Также предусмотрена возможность замены аккумулятора.
В стандартную комплектацию входят:
Квадроцикл — транспортное средство с четырьмя колёсами.
Россия обогнала США на газовом рынке Европы, увеличив долю и укрепив позиции. Узнайте, что стало причиной такого успеха и как изменился баланс сил.