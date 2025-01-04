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На рынке микроэлектромобилей появился новый игрок

1:06
Авто

На рынке микроэлектромобилей не так много конкурентов, но гонконгская компания XEV намерена это исправить.

дверь автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
дверь автомобиля

Она готовится выйти на рынок Великобритании со своей новой моделью — Yoyo Pro, сообщает autoexpress.co.uk.

Yoyo Pro — квадроцикл, который относится к категории L7e. Благодаря электрической тяге он может развивать скорость до 80 км/ч и проезжать до 150 км без подзарядки.

Ожидается, что новинка будет стоить около 15 000 фунтов стерлингов (около 1 900 000 рублей).

Мощность установленного сзади электродвигателя в Yoyo Pro составляет всего 20 лошадиных сил. Также предусмотрена возможность замены аккумулятора.

В стандартную комплектацию входят:

  • 10-дюймовый сенсорный экран;
  • бесключевой доступ;
  • электрические зеркала заднего вида;
  • панорамная крыша;
  • светодиодные фары спереди и сзади;
  • Apple CarPlay и Android Auto.

Уточнения

Квадроцикл — транспортное средство с четырьмя колёсами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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