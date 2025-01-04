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Авария с участием роботов произошла в Лос-Анджелесе

0:59
Авто

В центре Лос-Анджелеса (США) произошло необычное ДТП с участием двух роботов.

Искусственный интеллект
Фото: Wikipedia by Alex Knight, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Искусственный интеллект

На перекрестке столкнулись роботакси Waymo и робот для доставки Serve Robotics. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

На одном из перекрестков города роботакси Waymo на небольшой скорости въехало в робота-доставщика Serve Robotics. По словам очевидцев, доставщик сначала проехал перекресток, а затем попытался подняться на тротуар с помощью пандуса. Его маневр совпал с движением роботакси. Система Waymo Driver зафиксировала движение робота и начала торможение, но избежать столкновения не удалось. После удара доставщик самостоятельно отъехал и продолжил движение.

Представители обеих компаний подтвердили, что роботы работали под автоматическим и удаленным контролем, сообщает Bzzz.news.

Уточнения

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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