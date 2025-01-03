Как одна покупка спасла Bentley от банкротства

Сегодня название Bentley ассоциируется с роскошью, но так было не всегда.
В определенный момент компания оказалась на грани банкротства. Однако одна крупная покупка спасла её от закрытия.
Султан Брунея приобрел сразу 23 роскошных автомобиля для своей коллекции. Эта сделка принесла Bentley доход, который помог компании избежать закрытия.
Большинство купленных автомобилей вошли в лимитированные серии, включая специальный выпуск для султана Брунея. Среди них был Bentley Java, представленный на Женевском автосалоне в 1994 году.
Для своей семьи султан заказал 18 автомобилей Java разных модификаций: купе, кабриолеты и универсалы. Также в его коллекцию вошли модели B3 и B2, купе Buccaneer и внедорожник Dominator, ставший прототипом для создания кроссовера Bentley Bentayga, сообщает daily-motor.ru.
Bentley — британская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на производстве автомобилей класса «люкс». С 1998 года входит в состав немецкого концерна Volkswagen AG.
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