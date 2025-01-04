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Как избежать поломки дворников зимой: простые правила

1:57
Авто

Зимний сезон приносит не только радость от снежных пейзажей, но и массу хлопот для автомобилистов. Одним из важнейших моментов в холодное время года является правильное использование стеклоочистителей.

Дворники
Фото: Freepik by kaboompics
Дворники

Многие водители, особенно в морозы, не задумываются о последствиях неправильного обращения с этой важной частью автомобиля. Чтобы избежать неприятностей и сохранить свои стеклоочистители в рабочем состоянии, стоит знать, когда категорически нельзя их включать.

Когда не стоит включать дворники

Запомните: никогда не включайте стеклоочистители, если они примерзли к замерзшему лобовому стеклу. Это может привести к серьезным повреждениям механизма. Если дворники уже прилипли к льду, их движение может вызвать перегрев и даже поломку электродвигателя. Даже опытные водители иногда совершают эту ошибку, что может обернуться дополнительными расходами на ремонт или покупку новых щеток.

Что делать

Перед тем как включить дворники, дайте времени на оттаивание. Запустите двигатель и активируйте обогреватель. Это поможет размягчить лед, и стеклоочистители смогут работать без риска повреждений. Кроме того, не забудьте проверить, не осталась ли на лобовом стекле старая наледь, которая может затруднить видимость.

Если вы заметили, что щетки не снимаются с поверхности стекла, не пытайтесь включить их, надеясь на чудо. Лучше подождите, пока температура в салоне поднимется, и лед оттает. Таким образом, вы избежите не только поломки дворников, но и дополнительных расходов на их замену.

Соблюдение этого простого правила поможет не только сэкономить ваши деньги, но и избавит от лишних хлопот в холодное время года. Позаботьтесь о своих стеклоочистителях заранее, чтобы наслаждаться безопасной ездой в зимние морозы.

Уточнения

Стеклоочиститель (простореч. «дворники») — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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