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Нововведения для автомобилистов в 2025 году: что важно знать

3:43
Авто

С наступлением 2025 года автолюбителей ожидает целый ряд значимых изменений, которые затронут стоимость автомобилей, штрафы за нарушения ПДД, требования к ОСАГО, техосмотр и другие аспекты. Большинство нововведений направлены на усиление порядка и повышение безопасности на дорогах.

Автомобили
Фото: Wikipedia by Bezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобили

Рост цен на автомобили

В январе продолжается удорожание автомобилей, связанное с увеличением утилизационного сбора: для машин с двигателем объёмом 1–2 литра сбор составляет 667 400 рублей, для автомобилей с двигателем 2–3 литра старше 3 лет — 2 366 000 рублей, для электромобилей старше 3 лет — 1 174 000 рублей. Производители и продавцы пытаются сдержать рост цен, но удорожание неизбежно из-за увеличения затрат на сборы, логистику и закупки.

Увеличение штрафов за нарушения ПДД

С 2025 года штрафы за нарушения правил дорожного движения выросли, а скидка при быстрой оплате снизилась до 25%, но действует теперь 30 дней. Управление в состоянии опьянения: штраф увеличен с 30 000 до 45 000 рублей. Превышение скорости: на 20–40 км/ч — 750 рублей вместо 500 рублей; на 40–60 км/ч — 2 000–2 250 рублей; на 60–80 км/ч — 3 000–3 750 рублей; более 80 км/ч — 7 500 рублей (и возможное лишение прав на 6 месяцев). Проезд на красный свет: штраф за повторное нарушение вырос до 7 500 рублей. Непристёгнутый ремень безопасности: штраф увеличен до 1 500 рублей. Движение по полосе для маршрутных ТС: штраф теперь составляет 2 250 рублей (в Москве и Санкт-Петербурге — 4 500 рублей).

Контроль за ОСАГО

Камеры начнут тестировать автоматическую проверку наличия ОСАГО. Штрафов за это пока не будет, но водителям будут приходить уведомления. За повторную езду без полиса ОСАГО теперь предусмотрен штраф 10 000 рублей. С 1 марта 2025 года ОСАГО больше не потребуется для регистрации автомобиля, но ездить без полиса по-прежнему запрещено.

ГОСТ для госномеров

С 1 января 2025 года регистрационные знаки должны включать изображение российского флага. Исключение сделано для дипломатических номеров и тех, что были изготовлены до конца 2024 года.

Подорожание техосмотра

С 1 января тарифы на техосмотр выросли в 50 регионах России на 7,4–7,5%. Самые высокие цены: Амурская область — 1 690 рублей, Ненецкий автономный округ — 1 600 рублей, Краснодарский край — 1 560 рублей.

2025 год принесёт автомобилистам как дополнительные расходы, так и более жёсткий контроль за соблюдением ПДД. Подорожание автомобилей, повышение штрафов и новые требования к госномерам станут важными факторами для всех автовладельцев. Следить за изменениями важно, чтобы избежать ненужных штрафов и дополнительных затрат.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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