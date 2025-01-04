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Как не купить убитый автомобиль: советы для водителей

1:48
Авто

Приобретение автомобиля — это не только радость, но и ответственность, особенно когда речь идет о подержанных моделях. Чтобы не попасть на некачественный автомобиль, важно знать, на что обращать внимание при выборе.

Покупка автомобиля
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка автомобиля

Как распознать "убитую" машину

Давайте рассмотрим несколько ключевых признаков, которые могут указать на серьезные проблемы с автомобилем.

  • Двигатель. Перед покупкой обязательно проведите диагностику в сервисе. Однако, если двигатель слишком чистый, это может означать, что его вымыли, чтобы скрыть утечки масла.
  • Стекла. Обратите внимание на маркировку — она должна содержать дату производства. Неправильные даты могут быть признаком замены стекол после аварии.
  • Цвет кузова. Если покраска выглядит неравномерно или расходится в тонах, это может говорить о перекрашивании. Не забудьте проверить наличие следов ржавчины.
  • Комплектация. Отсутствие молдингов, заглушек или катафотов может свидетельствовать о том, что автомобиль недавно побывал в ремонте, возможно, после аварии.
  • Салон. Небрежный вид интерьера или несоответствие комплектации могут указывать на серьезные проблемы. Обратите внимание на повреждения или странные запахи.
  • Документы. Если продавец скрывает документы или не предоставляет их для проверки, это тревожный сигнал. Он может пытаться что-то скрыть.
  • VIN. Всегда сверяйте номер, выбитый на кузове, с тем, что указан в документах. Неверные данные могут быть признаком угона или других проблем.

Зная эти нюансы, вы сможете избежать неприятных сюрпризов при покупке автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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