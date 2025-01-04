Всё о продлении водительских прав до 2025 года: главные детали

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Согласно постановлению правительства РФ, водительские удостоверения с истекающим сроком действия до 2025 года автоматически продлеваются на три года. Это решение касается как личных водителей, так и тех, кто использует транспортные средства для работы или предпринимательства.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль

Как работает автоматическое продление

Водителям не нужно вносить изменения в имеющиеся документы или получать новые права.

В случае проверки инспектором ГИБДД данные о продлении будут учтены в электронной системе.

Если водитель желает заменить права на новые, он может сделать это, обратившись в подразделение ГИБДД.

Когда нужно менять права

Несмотря на автоматическое продление, замена водительских удостоверений необходима в следующих случаях:

Негодность документа: если данные невозможно прочитать из-за повреждений.

если данные невозможно прочитать из-за повреждений. Изменение персональных данных: например, смена фамилии.

например, смена фамилии. Утеря или кража: требуется получение нового удостоверения.

требуется получение нового удостоверения. Изменение состояния здоровья: если появились противопоказания к управлению транспортом.

Что дает продление срока действия

По данным МВД, это решение позволит более чем пяти миллионам водителей продолжать управлять транспортными средствами в течение следующих трёх лет без необходимости замены прав.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

