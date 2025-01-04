Всё о продлении водительских прав до 2025 года: главные детали

Согласно постановлению правительства РФ, водительские удостоверения с истекающим сроком действия до 2025 года автоматически продлеваются на три года. Это решение касается как личных водителей, так и тех, кто использует транспортные средства для работы или предпринимательства.
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Автомобиль
Как работает автоматическое продление
Водителям не нужно вносить изменения в имеющиеся документы или получать новые права.
В случае проверки инспектором ГИБДД данные о продлении будут учтены в электронной системе.
Если водитель желает заменить права на новые, он может сделать это, обратившись в подразделение ГИБДД.
Когда нужно менять права
Несмотря на автоматическое продление, замена водительских удостоверений необходима в следующих случаях:
Негодность документа: если данные невозможно прочитать из-за повреждений.
Изменение персональных данных: например, смена фамилии.
Утеря или кража: требуется получение нового удостоверения.
Изменение состояния здоровья: если появились противопоказания к управлению транспортом.
Что дает продление срока действия
По данным МВД, это решение позволит более чем пяти миллионам водителей продолжать управлять транспортными средствами в течение следующих трёх лет без необходимости замены прав.