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Размораживаем бачок омывателя: быстрые и безопасные методы

1:27
Авто

Зимние морозы часто превращают жидкость в бачке омывателя в лёд, доставляя водителям массу неудобств. Что же делать, если "омывайка" замёрзла, и как предотвратить эту проблему в будущем?

Вид с лобового стекла
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид с лобового стекла

Как разморозить "омывайку"

Первое, что можно сделать, — это запустить двигатель и включить обогрев салона. Тепло от двигателя и печки постепенно согреет подкапотное пространство, что поможет разморозить бачок.

Если автомобиль находится в отапливаемом гараже или на стоянке, процесс пойдёт ещё быстрее. В крайнем случае можно подогреть бачок снаружи: обложите его грелками или пластиковыми бутылками с горячей водой.

Если в бачке осталось место, добавьте туда немного тёплой воды, смешанной со спиртом. Спирт ускорит размораживание и поможет предотвратить повторное замерзание.

Однако будьте осторожны! Слишком резкие температурные перепады могут повредить пластиковые элементы системы.

Как предотвратить замерзание

  1. Используйте только зимнюю омывающую жидкость, предназначенную для низких температур.
  2. Не смешивайте разные виды жидкостей — это может снизить их устойчивость к морозам.
  3. Регулярно проверяйте уровень жидкости в бачке и обновляйте её заранее, особенно если ожидаются сильные морозы.

Помните, что профилактика всегда проще и дешевле, чем решение возникшей проблемы.

Уточнения

Стеклоомыва́ющая жидкость разг. стеклоомыва́тель, незамерза́йка, омыва́йка, стекломо́й — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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