Размораживаем бачок омывателя: быстрые и безопасные методы

Зимние морозы часто превращают жидкость в бачке омывателя в лёд, доставляя водителям массу неудобств. Что же делать, если "омывайка" замёрзла, и как предотвратить эту проблему в будущем?
Первое, что можно сделать, — это запустить двигатель и включить обогрев салона. Тепло от двигателя и печки постепенно согреет подкапотное пространство, что поможет разморозить бачок.
Если автомобиль находится в отапливаемом гараже или на стоянке, процесс пойдёт ещё быстрее. В крайнем случае можно подогреть бачок снаружи: обложите его грелками или пластиковыми бутылками с горячей водой.
Если в бачке осталось место, добавьте туда немного тёплой воды, смешанной со спиртом. Спирт ускорит размораживание и поможет предотвратить повторное замерзание.
Однако будьте осторожны! Слишком резкие температурные перепады могут повредить пластиковые элементы системы.
Помните, что профилактика всегда проще и дешевле, чем решение возникшей проблемы.
Стеклоомыва́ющая жидкость разг. стеклоомыва́тель, незамерза́йка, омыва́йка, стекломо́й — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля.
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