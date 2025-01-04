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Проверки ДПС в новогодние праздники: кого останавливают чаще

2:16
Авто

Многие водители замечают, что при поездках в другие регионы их машины чаще останавливают сотрудники ДПС. Особенно это касается новогодних праздников, когда многие россияне путешествуют на автомобилях. Инспектор ГАИ объяснил, почему автомобили с чужими номерами вызывают больше внимания.

автомобиль дпс
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автомобиль дпс

История с номерами

До 2013 года автомобили можно было регистрировать только в своем регионе. Позже владельцы получили возможность сохранять старые номера при переезде в другой регион. Однако пять лет назад вернули правило регистрации автомобилей по прописке владельца. Теперь, покупая машину в соседнем регионе, автовладельцам приходится менять номерные знаки.

Это нововведение снова сделало автомобили с чужими номерами объектом повышенного внимания инспекторов ДПС.

Почему выбирают машины с чужими номерами

  1. Легче проверять приезжих
    Сотрудники ДПС отмечают, что приезжие водители менее склонны к конфликтам. Они чаще признают нарушения и не пытаются использовать связи для "решения" проблем. Такое поведение делает проверку более простой и спокойной.

  2. Борьба с преступниками-гастролёрами
    До 40% правонарушений совершают преступники, перемещающиеся между регионами. Такие люди часто используют автомобили с номерами других областей. Полицейские имеют ориентировки на машины, которыми могут пользоваться преступники, но зачастую знают только марку, цвет и регион регистрации. Поэтому инспекторы проверяют все машины, подходящие под описание.

Как вести себя при проверке

Если вашу машину остановили в другом регионе:

  • Сохраняйте спокойствие.
  • Вежливо общайтесь с инспектором и не провоцируйте конфликтов.
  • Спокойно предоставьте документы для проверки.
    Если нарушений нет, инспектор быстро отпустит вас.

Автомобили с чужими номерами останавливают чаще по объективным причинам: борьба с преступниками-гастролёрами и упрощение проверки приезжих водителей. Главное – вести себя вежливо и спокойно, чтобы свести неудобства к минимуму.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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