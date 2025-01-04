Проверки ДПС в новогодние праздники: кого останавливают чаще

Многие водители замечают, что при поездках в другие регионы их машины чаще останавливают сотрудники ДПС. Особенно это касается новогодних праздников, когда многие россияне путешествуют на автомобилях. Инспектор ГАИ объяснил, почему автомобили с чужими номерами вызывают больше внимания.
До 2013 года автомобили можно было регистрировать только в своем регионе. Позже владельцы получили возможность сохранять старые номера при переезде в другой регион. Однако пять лет назад вернули правило регистрации автомобилей по прописке владельца. Теперь, покупая машину в соседнем регионе, автовладельцам приходится менять номерные знаки.
Это нововведение снова сделало автомобили с чужими номерами объектом повышенного внимания инспекторов ДПС.
Легче проверять приезжих
Сотрудники ДПС отмечают, что приезжие водители менее склонны к конфликтам. Они чаще признают нарушения и не пытаются использовать связи для "решения" проблем. Такое поведение делает проверку более простой и спокойной.
Борьба с преступниками-гастролёрами
До 40% правонарушений совершают преступники, перемещающиеся между регионами. Такие люди часто используют автомобили с номерами других областей. Полицейские имеют ориентировки на машины, которыми могут пользоваться преступники, но зачастую знают только марку, цвет и регион регистрации. Поэтому инспекторы проверяют все машины, подходящие под описание.
Если вашу машину остановили в другом регионе:
Автомобили с чужими номерами останавливают чаще по объективным причинам: борьба с преступниками-гастролёрами и упрощение проверки приезжих водителей. Главное – вести себя вежливо и спокойно, чтобы свести неудобства к минимуму.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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