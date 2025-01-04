Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как пение птиц помогает людям почувствовать связь с природой
Байден намерен ввести запрет на расширение морского бурения
Худеем эффективно: какие тренировки уменьшают чувство голода?
Создан прецедент использования виртуальной реальности в судебном процессе
Выбирать консервированный горошек нужно только так. Следуйте советам
Климатическая ирония: добыча нефти уничтожает порты
Три ошибки хозяев, которые портят характер кошки
Ногти ослабели после гель-лака? 4 шаги для восстановления
Как продлить жизнь любимым растениям с помощью простого средства

Что делать, если замерз выхлоп автомобиля: три способа решения

1:47
Авто

В зимний период автомобилисты могут столкнуться с неожиданной проблемой — замерзанием выхлопной трубы. Это происходит при парковке в сугробах или из-за накопления конденсата от автозапуска двигателя, особенно при частых пусках без поездок. Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин поделился способами решения этой проблемы.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зимняя дорога

Как определить степень замерзания

Прежде чем предпринимать действия, оцените, насколько глубоко замерзла выхлопная система. В зависимости от ситуации, подойдут разные методы.

Способы устранения проблемы

  1. Механическое удаление льда Если лед образовался только на краю глушителя, попробуйте пробить его шилом или длинной отверткой. Это простой способ, который может быстро решить проблему.

  2. Прогрев выхлопной системы

  • Фен: Используйте обычный или строительный фен, чтобы аккуратно прогреть замерзший участок.
  • Паяльная лампа: Более эффективный способ, но требует осторожности, чтобы не повредить детали автомобиля.

  1. Радикальные меры Если предыдущие методы не помогают:

  • Буксировка: Отправьте автомобиль в теплый бокс для полного отогрева.
  • Вызов службы: Обратитесь к специалистам, которые могут отогреть машину прямо на месте.

Как предотвратить замерзание выхлопа

  • Избегайте парковки в глубоких сугробах.
  • Регулярно проверяйте состояние выхлопной системы.
  • Не злоупотребляйте автозапуском без последующих поездок.

Замерзание выхлопной трубы — проблема, которую можно решить самостоятельно или с помощью профессионалов. Главное — оценить ситуацию и выбрать подходящий метод, чтобы избежать повреждений автомобиля.

Уточнения

Выхлопная система — система выпуска отработанных газов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Авто
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили Аудио 
Как избавиться от грязи на выключателях за минуту
Недвижимость
Как избавиться от грязи на выключателях за минуту Аудио 
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Наука и техника
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Популярное
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром

Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.

Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Последние материалы
Выбирать консервированный горошек нужно только так. Следуйте советам
Климатическая ирония: добыча нефти уничтожает порты
Три ошибки хозяев, которые портят характер кошки
Ногти ослабели после гель-лака? 4 шаги для восстановления
Как продлить жизнь любимым растениям с помощью простого средства
Полезные часы: Как использовать настенные часы в интерьере
Гипотония: простые привычки, которые спасут ваше здоровье
Дух захватит: подборка фильмов о фигурном катании
Как российские препараты завоёвывают международный рынок
Любовный роман длиною в 35 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.