Что делать, если замерз выхлоп автомобиля: три способа решения

В зимний период автомобилисты могут столкнуться с неожиданной проблемой — замерзанием выхлопной трубы. Это происходит при парковке в сугробах или из-за накопления конденсата от автозапуска двигателя, особенно при частых пусках без поездок. Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин поделился способами решения этой проблемы.
Прежде чем предпринимать действия, оцените, насколько глубоко замерзла выхлопная система. В зависимости от ситуации, подойдут разные методы.
Механическое удаление льда Если лед образовался только на краю глушителя, попробуйте пробить его шилом или длинной отверткой. Это простой способ, который может быстро решить проблему.
Прогрев выхлопной системы
Радикальные меры Если предыдущие методы не помогают:
Замерзание выхлопной трубы — проблема, которую можно решить самостоятельно или с помощью профессионалов. Главное — оценить ситуацию и выбрать подходящий метод, чтобы избежать повреждений автомобиля.
Выхлопная система — система выпуска отработанных газов.
Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.