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Утильсбор на автомобили в России снова вырос: что изменилось с 1 января 2025 года

2:48
Авто

С 1 января 2025 года в России увеличились ставки утилизационного сбора на автомобили, прицепы и полуприцепы. Это уже второе повышение за последние три месяца. Рост составил в среднем от 10% до 20%, затронув как легковые, так и коммерческие машины, а также новые электромобили и гибриды.

Автомобили
Фото: Wikipedia by Bezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобили

Что произошло

Базовые ставки остались без изменений:

  • Для легковых автомобилей — 20 000 рублей.
  • Для грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов — 150 000 рублей.

Однако из-за изменения коэффициентов суммы утилизационного сбора для популярных категорий автомобилей значительно выросли. Например:

  • Легковые автомобили с двигателем объёмом 1–2 литра: сбор увеличился до 667 400 рублей (+111 000 рублей).
  • Машины с двигателем объёмом 2–3 литра: сбор достиг 1 875 400 рублей.
  • Электромобили и гибриды: прирост составил 635 000 рублей, итоговая сумма — 667 400 рублей.

Новые ставки утилизационного сбора

  • Для автомобилей с двигателем до 1,0 литра: 180 200 рублей.
  • С двигателем от 1,0 до 2,0 литров: 667 400 рублей.
  • С двигателем от 2,0 до 3,0 литров: 1 875 400 рублей.
  • С двигателем от 3,0 до 3,5 литров: 2 153 400 рублей.
  • С двигателем свыше 3,5 литров: 2 742 200 рублей.
  • Для электромобилей и гибридов: 667 400 рублей.

Льготные ставки для физических лиц

Для граждан, ввозящих автомобили для личного пользования, остаются льготные условия:

  • Для новых машин с двигателем объёмом до 3,0 литров: 3 400 рублей.
  • Для автомобилей старше 3 лет: 5 200 рублей.

Как это повлияет на рынок

Увеличение утильсбора, особенно для гибридов и электромобилей, может замедлить темпы их распространения на российском рынке. Также вероятен рост цен на новые автомобили, поскольку производители и дилеры будут стремиться компенсировать дополнительные расходы.

Уточнения

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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