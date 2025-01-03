Утильсбор на автомобили в России снова вырос: что изменилось с 1 января 2025 года

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С 1 января 2025 года в России увеличились ставки утилизационного сбора на автомобили, прицепы и полуприцепы. Это уже второе повышение за последние три месяца. Рост составил в среднем от 10% до 20%, затронув как легковые, так и коммерческие машины, а также новые электромобили и гибриды.

Фото: Wikipedia by Bezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобили

Что произошло

Базовые ставки остались без изменений:

Для легковых автомобилей — 20 000 рублей.

Для грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов — 150 000 рублей.

Однако из-за изменения коэффициентов суммы утилизационного сбора для популярных категорий автомобилей значительно выросли. Например:

Легковые автомобили с двигателем объёмом 1–2 литра: сбор увеличился до 667 400 рублей (+111 000 рублей).

(+111 000 рублей). Машины с двигателем объёмом 2–3 литра: сбор достиг 1 875 400 рублей .

. Электромобили и гибриды: прирост составил 635 000 рублей, итоговая сумма — 667 400 рублей.

Новые ставки утилизационного сбора

Для автомобилей с двигателем до 1,0 литра: 180 200 рублей .

. С двигателем от 1,0 до 2,0 литров: 667 400 рублей .

. С двигателем от 2,0 до 3,0 литров: 1 875 400 рублей .

. С двигателем от 3,0 до 3,5 литров: 2 153 400 рублей .

. С двигателем свыше 3,5 литров: 2 742 200 рублей .

. Для электромобилей и гибридов: 667 400 рублей.

Льготные ставки для физических лиц

Для граждан, ввозящих автомобили для личного пользования, остаются льготные условия:

Для новых машин с двигателем объёмом до 3,0 литров: 3 400 рублей .

. Для автомобилей старше 3 лет: 5 200 рублей.

Как это повлияет на рынок

Увеличение утильсбора, особенно для гибридов и электромобилей, может замедлить темпы их распространения на российском рынке. Также вероятен рост цен на новые автомобили, поскольку производители и дилеры будут стремиться компенсировать дополнительные расходы.

Уточнения

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара.

