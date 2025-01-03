Что делать, если вас остановили в другом регионе? Советы водителям

2:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители замечают, что при поездках в другие регионы их машины гораздо чаще попадают в поле зрения сотрудников ДПС. Особенно это заметно в период новогодних праздников, когда многие россияне путешествуют на автомобилях. Инспекторы ГАИ объяснили, почему водителей с чужими номерами чаще останавливают.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль

История регистрации автомобилей

До 2013 года автомобили можно было зарегистрировать только в своём регионе. После отмены этого правила владельцы получили возможность ездить со старыми номерами, даже если переехали. Однако пять лет назад постановку на учёт по прописке вновь ввели, и теперь приобретение авто в другом регионе требует замены номеров. Это нововведение стало одной из причин повышенного внимания к автомобилям с чужими знаками.

Почему ДПС выбирают машины с чужими номерами

Проще проверять приезжих

Сотрудники ДПС считают, что с водителями из других регионов легче общаться. Такие автомобилисты обычно не вступают в конфликты, признают свою вину при нарушении и ведут себя уважительно. Они понимают, что не смогут использовать связи или знакомства для решения проблемы, и стараются избегать полемики. Борьба с преступниками-гастролёрами

Преступники, перемещающиеся между регионами, часто используют автомобили с чужими номерами. На их долю приходится до 30–40% правонарушений. Это могут быть мошенники, которые путешествуют на машинах в группах по 3–5 человек. У полицейских есть ориентировки на такие авто, но зачастую они знают только марку, цвет и регион регистрации, что заставляет проверять все похожие машины.

Как вести себя при остановке

Если вас остановили в другом регионе, важно не нервничать и вести себя корректно. Соблюдайте следующие рекомендации:

Не проявляйте агрессию и не хамите сотруднику.

Спокойно предоставьте документы для проверки.

Если вы ничего не нарушали, инспектор проверит бумаги и быстро вас отпустит.

Автомобили с чужими номерами останавливают чаще по объективным причинам: упрощённая проверка приезжих водителей и борьба с преступностью. Главное – вести себя вежливо и спокойно, чтобы минимизировать любые неудобства при проверке.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

