Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отказавшаяся от поездки в Куршавель Собчак показала свою патриотичную обувь
Пять признаков рака, которые нельзя игнорировать
Эффективные способы борьбы с отечностью, которые работают сразу
Как приготовить нежный заварной крем? Следуйте этим советам
Испанские фермеры собрали богатый урожай оливок
Рыба-гитара: уникальный скат на грани исчезновения
Алёна Водонаева показала своего брата-близнеца
Так худеют знаменитости: что такое стритфуд-диета?
Готовим проект вместе: что нужно знать перед встречей с дизайнером

Восемь ошибок водителей зимой, которые могут привести к аварии

Авто

Зимние дороги с метелями, обледенением и снежными колеями превращают вождение в настоящий вызов. Особенно сложной ситуация становится для неопытных водителей. Представитель ГАИ выделил восемь ошибок, которые чаще всего совершаются зимой и приводят к авариям.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зимняя дорога

1. Игнорирование безопасной дистанции

На скользкой дороге тормозной путь увеличивается в несколько раз. Несоблюдение дистанции – одна из главных причин ДТП зимой. Держите большее расстояние до впереди идущего автомобиля, чтобы избежать столкновений.

2. Резкие манёвры

Крутые повороты, внезапные перестроения и резкое торможение опасны на гололеде. Эти действия могут привести к заносу, который закончится вылетом в кювет или на встречную полосу. Уменьшайте скорость и управляйте плавно.

3. Изношенные шины

Состояние шин играет ключевую роль в зимний период. Изношенные покрышки теряют сцепление с дорогой, делая машину неуправляемой. Обязательно проверьте глубину протектора и убедитесь, что используете зимние шины.

4. Неочищенный снег и лед

Некоторые водители оставляют на машине слой снега, надеясь, что он растает в пути. Это опасное заблуждение: плохая видимость из-за неочищенных стекол увеличивает риск аварии. Очистите весь автомобиль перед выездом.

5. Опасная снежная колея

Снежная колея может выкинуть автомобиль на встречную полосу. Управляйте транспортом осторожно, избегайте обгонов и перестроений в таких условиях.

6. Неправильный выбор одежды

Тяжелая обувь, объемные куртки и громоздкие шапки ограничивают движения водителя. Это мешает быстрой реакции и может стать причиной аварий. Для вождения выбирайте удобную одежду и обувь, которая не ограничивает свободу движений.

Как избежать этих ошибок

  • Соблюдайте дистанцию.
  • Управляйте плавно и избегайте резких движений.
  • Проверяйте состояние шин.
  • Всегда очищайте автомобиль от снега.
  • Будьте осторожны в снежной колее.
  • Выбирайте подходящую одежду для комфортного и безопасного вождения.

Эти простые правила помогут вам избежать аварий и сделать зимнее вождение более безопасным.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Красота и стиль
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками Аудио 
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Наука и техника
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира Аудио 
Как спасти треснувшее стекло за минуту: секрет, который вас удивит
Авто
Как спасти треснувшее стекло за минуту: секрет, который вас удивит Аудио 
Популярное
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении

В Кении упал загадочный обломок, предположительно из космоса. Что это за объект, откуда он взялся и представляет ли он угрозу — читайте в материале.

Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Последние материалы
Эффективные способы борьбы с отечностью, которые работают сразу
Как приготовить нежный заварной крем? Следуйте этим советам
Испанские фермеры собрали богатый урожай оливок
Рыба-гитара: уникальный скат на грани исчезновения
Алёна Водонаева показала своего брата-близнеца
Так худеют знаменитости: что такое стритфуд-диета?
Готовим проект вместе: что нужно знать перед встречей с дизайнером
Волшебный ингредиент для здоровья мозга: почему куркума нужна всем
Почему российскую гречневую крупу Фермер запретили продавать в Белоруссии
Вежливость спасёт: что нельзя говорить при проверке документов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.