Восемь ошибок водителей зимой, которые могут привести к аварии

Зимние дороги с метелями, обледенением и снежными колеями превращают вождение в настоящий вызов. Особенно сложной ситуация становится для неопытных водителей. Представитель ГАИ выделил восемь ошибок, которые чаще всего совершаются зимой и приводят к авариям.
На скользкой дороге тормозной путь увеличивается в несколько раз. Несоблюдение дистанции – одна из главных причин ДТП зимой. Держите большее расстояние до впереди идущего автомобиля, чтобы избежать столкновений.
Крутые повороты, внезапные перестроения и резкое торможение опасны на гололеде. Эти действия могут привести к заносу, который закончится вылетом в кювет или на встречную полосу. Уменьшайте скорость и управляйте плавно.
Состояние шин играет ключевую роль в зимний период. Изношенные покрышки теряют сцепление с дорогой, делая машину неуправляемой. Обязательно проверьте глубину протектора и убедитесь, что используете зимние шины.
Некоторые водители оставляют на машине слой снега, надеясь, что он растает в пути. Это опасное заблуждение: плохая видимость из-за неочищенных стекол увеличивает риск аварии. Очистите весь автомобиль перед выездом.
Снежная колея может выкинуть автомобиль на встречную полосу. Управляйте транспортом осторожно, избегайте обгонов и перестроений в таких условиях.
Тяжелая обувь, объемные куртки и громоздкие шапки ограничивают движения водителя. Это мешает быстрой реакции и может стать причиной аварий. Для вождения выбирайте удобную одежду и обувь, которая не ограничивает свободу движений.
Эти простые правила помогут вам избежать аварий и сделать зимнее вождение более безопасным.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
В Кении упал загадочный обломок, предположительно из космоса. Что это за объект, откуда он взялся и представляет ли он угрозу — читайте в материале.