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Вежливость спасёт: что нельзя говорить при проверке документов

2:06
Авто

Когда вас останавливает патруль ДПС, важно сохранять спокойствие и тщательно следить за своими словами. Неосторожные фразы или раздражение могут усугубить ситуацию и привести к дополнительным проверкам. Вот что стоит знать, чтобы избежать проблем.

автомобиль дпс
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автомобиль дпс

Невежливые вопросы и обвинения

Фразы вроде:

  • "Что вы тут делаете? Почему настоящих нарушителей не ловите?"
  • "Я сообщу вашему начальству!"

Эти вопросы и угрозы не только невежливы, но и могут восприниматься инспектором как провокация. Помните, что полицейский имеет право проверять документы, а место остановки — это его территория.

Проверка на алкоголь: как действовать правильно

Если вас просят пройти проверку на состояние опьянения, будьте внимательны:

  1. Убедитесь, что действия инспектора соответствуют правилам.
  2. Попросите составить протокол об отстранении от управления транспортом.
  3. Убедитесь в исправности алкотестера и наличии документов на него.
  4. При малейших сомнениях настаивайте на медицинском освидетельствовании.

Ваше спокойствие и чёткое следование процедурам помогут избежать лишних проблем.

Демонстрация "связей"

Фразы вроде:

  • "Вы знаете, кто я такой?"
  • Намёки на знакомых или должности.
    Подобные утверждения создают впечатление попытки давления. В результате это может только усложнить ситуацию, вызвать дополнительные проверки и удлинить процесс.

Оскорбления и угрозы

Любые формы агрессии в адрес инспектора ДПС — прямой путь к серьёзным последствиям. Согласно статье 319 Уголовного кодекса РФ, оскорбления и угрозы могут привести к:

  • Штрафу до 40 000 рублей.
  • Исправительным работам сроком до одного года.

Итог: держите эмоции под контролем

Лучший способ взаимодействия с инспектором ДПС — соблюдать спокойствие и вежливость. Следуйте процедуре и избегайте провокационных фраз, чтобы минимизировать возможные конфликты.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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