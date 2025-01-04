Зимняя подготовка авто: что поможет справиться с морозами

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Зима — серьёзное испытание для автомобиля. Морозы создают нагрузку на ключевые элементы машины, такие как аккумулятор, двигатель и другие системы. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова отмечает, что низкие температуры особенно уязвимы для нескольких узлов автомобиля. Как же помочь машине выдержать зимние испытания?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобиль зимой

Аккумулятор: слабое звено зимой

При морозах ёмкость аккумулятора снижается, что ухудшает его способность запускать двигатель. Если батарея разряжена частично, запускать двигатель рекомендуется ключом, а не автозапуском. Это позволит контролировать работу стартера и избежать перегрузки аккумулятора. Полностью разряженный аккумулятор требует зарядки или замены.

Как защитить авто от мороза

Тёплый гараж:

Это идеальное решение, но не всегда доступное. В таких случаях помогут другие методы. Автомобильное одеяло:

Это специальное термоодеяло из материалов, устойчивых к возгоранию. Оно укрывает капот и помогает сохранить тепло двигателя, облегчая запуск в мороз. Предпусковой подогреватель:

Устройство прогревает двигатель до оптимальной температуры перед запуском, уменьшая износ систем при "холодном старте".

Выбор места парковки

Избегайте возвышенностей, где может скапливаться влага, способная замёрзнуть под автомобилем.

Держитесь подальше от мест работы снегоуборочной техники, чтобы избежать повреждений кузова и стекол от летящих кусочков льда и снега.

Правильная подготовка автомобиля и внимательный подход к зимней эксплуатации помогут сохранить его исправность даже в самые холодные дни.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

