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Зимняя подготовка авто: что поможет справиться с морозами

1:47
Авто

Зима — серьёзное испытание для автомобиля. Морозы создают нагрузку на ключевые элементы машины, такие как аккумулятор, двигатель и другие системы. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова отмечает, что низкие температуры особенно уязвимы для нескольких узлов автомобиля. Как же помочь машине выдержать зимние испытания?

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

Аккумулятор: слабое звено зимой

При морозах ёмкость аккумулятора снижается, что ухудшает его способность запускать двигатель. Если батарея разряжена частично, запускать двигатель рекомендуется ключом, а не автозапуском. Это позволит контролировать работу стартера и избежать перегрузки аккумулятора. Полностью разряженный аккумулятор требует зарядки или замены.

Как защитить авто от мороза

  1. Тёплый гараж:
    Это идеальное решение, но не всегда доступное. В таких случаях помогут другие методы.

  2. Автомобильное одеяло:
    Это специальное термоодеяло из материалов, устойчивых к возгоранию. Оно укрывает капот и помогает сохранить тепло двигателя, облегчая запуск в мороз.

  3. Предпусковой подогреватель:
    Устройство прогревает двигатель до оптимальной температуры перед запуском, уменьшая износ систем при "холодном старте".

Выбор места парковки

  • Избегайте возвышенностей, где может скапливаться влага, способная замёрзнуть под автомобилем.
  • Держитесь подальше от мест работы снегоуборочной техники, чтобы избежать повреждений кузова и стекол от летящих кусочков льда и снега.

Правильная подготовка автомобиля и внимательный подход к зимней эксплуатации помогут сохранить его исправность даже в самые холодные дни.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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