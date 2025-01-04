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Зимняя мойка автомобиля: как сохранить кузов в идеальном состоянии

2:22
Авто

Зима — настоящее испытание для автомобилей. Грязь, соль и химические реагенты на дорогах быстро превращают кузов в сплошное грязное полотно, а частая мойка становится необходимостью. Однако неправильный подход к мытью авто зимой может привести к повреждению лакокрасочного покрытия, коррозии и сокращению срока службы кузова. 

Мойка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мойка машины

Основные правила бесконтактной мойки зимой

  1. Выбор места:
    Идеальный вариант — крытая автомойка с подогревом воды. Если такой возможности нет, выбирайте защищённое от ветра место при температуре выше нуля.

  2. Предварительная подготовка:
    Перед мойкой очистите кузов от снега и крупного мусора, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие.

  3. Использование активной пены:
    Выбирайте специальные зимние средства для бесконтактной мойки. Наносите пену снизу вверх, начиная с самых загрязнённых участков — порогов, колёсных арок и бамперов. Это предотвратит преждевременное стекание средства.

  4. Смывание пены:
    Используйте пистолет высокого давления, держа его на расстоянии не менее 50 см от поверхности. Направляйте струю под углом 45 градусов и двигайтесь сверху вниз. Избегайте сильного напора и долгого воздействия на одном месте.

  5. Сушка автомобиля:
    Никогда не вытирайте кузов тряпками или щётками. Дайте машине высохнуть естественным путём в месте, защищённом от ветра. Планируйте мойку заранее, чтобы оставить время для сушки.

  6. Дополнительная защита:
    После высыхания нанесите гидрофобное средство или используйте режим «воск» на автомойке. Это создаст защитный слой, который отталкивает воду, грязь и облегчает последующую мойку.

Рекомендации для идеального результата

  • Используйте специализированные зимние средства, которые не повреждают лакокрасочное покрытие.
  • Оптимальная температура воды для мойки зимой — около +10 °C. Избегайте горячей или ледяной воды, чтобы избежать микротрещин на покрытии.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сохранить автомобиль в идеальном состоянии и защитить его от агрессивного воздействия реагентов и зимних условий.

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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