Зимняя мойка автомобиля: как сохранить кузов в идеальном состоянии

Зима — настоящее испытание для автомобилей. Грязь, соль и химические реагенты на дорогах быстро превращают кузов в сплошное грязное полотно, а частая мойка становится необходимостью. Однако неправильный подход к мытью авто зимой может привести к повреждению лакокрасочного покрытия, коррозии и сокращению срока службы кузова.
Выбор места:
Идеальный вариант — крытая автомойка с подогревом воды. Если такой возможности нет, выбирайте защищённое от ветра место при температуре выше нуля.
Предварительная подготовка:
Перед мойкой очистите кузов от снега и крупного мусора, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие.
Использование активной пены:
Выбирайте специальные зимние средства для бесконтактной мойки. Наносите пену снизу вверх, начиная с самых загрязнённых участков — порогов, колёсных арок и бамперов. Это предотвратит преждевременное стекание средства.
Смывание пены:
Используйте пистолет высокого давления, держа его на расстоянии не менее 50 см от поверхности. Направляйте струю под углом 45 градусов и двигайтесь сверху вниз. Избегайте сильного напора и долгого воздействия на одном месте.
Сушка автомобиля:
Никогда не вытирайте кузов тряпками или щётками. Дайте машине высохнуть естественным путём в месте, защищённом от ветра. Планируйте мойку заранее, чтобы оставить время для сушки.
Дополнительная защита:
После высыхания нанесите гидрофобное средство или используйте режим «воск» на автомойке. Это создаст защитный слой, который отталкивает воду, грязь и облегчает последующую мойку.
Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сохранить автомобиль в идеальном состоянии и защитить его от агрессивного воздействия реагентов и зимних условий.
Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).
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