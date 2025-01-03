Проблемы с запуском авто зимой? Вот что делать с аккумулятором

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Зимние морозы часто становятся причиной проблем с запуском автомобиля. Чтобы избежать таких неприятностей, автоэксперт Юлия Трушкова дала рекомендации по подготовке машины к холодам.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобиль зимой

Основные проблемы при морозах

Основные сложности связаны с неправильным обслуживанием и износом деталей:

Топливные форсунки, свечи зажигания, моторное масло и аккумулятор становятся наиболее уязвимыми элементами в зимних условиях.

Неподходящее для низких температур масло затрудняет работу двигателя.

Как правильно заводить автомобиль зимой

Работа с аккумулятором:

Если аккумулятор частично разряжен, лучше заводить машину ключом, а не с пульта автозапуска. Это позволит контролировать время прокрутки стартера.

При полной разрядке аккумулятор подлежит замене, так как «прикуривание» может повредить электронику и рекомендуется только в крайних случаях.

Правильный запуск двигателя:

Для машин с механикой: перед запуском выжмите сцепление, чтобы снизить нагрузку на двигатель.

Для автомобилей с автоматической коробкой передач: сначала включите габаритные огни, чтобы активировать аккумулятор, а затем заводите двигатель.

Как защитить авто от мороза

Автомобильные одеяла:

Используйте специальные термоодеяла для двигателя, которые сохраняют тепло под капотом и устойчивы к возгоранию. Бытовые одеяла не подходят для этой цели. Предпусковые подогреватели:

Устройства для подогрева двигателя помогут обеспечить лёгкий запуск машины в сильные морозы. Настройка автозапуска:

Учитывайте не только температуру, но и уровень заряда аккумулятора, чтобы минимизировать риски при холодном старте.

Своевременная подготовка и правильный уход за автомобилем зимой помогут избежать многих проблем и сохранить машину в исправном состоянии даже в самые сильные морозы.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

