Проблемы с запуском авто зимой? Вот что делать с аккумулятором

Зимние морозы часто становятся причиной проблем с запуском автомобиля. Чтобы избежать таких неприятностей, автоэксперт Юлия Трушкова дала рекомендации по подготовке машины к холодам.
Основные сложности связаны с неправильным обслуживанием и износом деталей:
Работа с аккумулятором:
Правильный запуск двигателя:
Автомобильные одеяла:
Используйте специальные термоодеяла для двигателя, которые сохраняют тепло под капотом и устойчивы к возгоранию. Бытовые одеяла не подходят для этой цели.
Предпусковые подогреватели:
Устройства для подогрева двигателя помогут обеспечить лёгкий запуск машины в сильные морозы.
Настройка автозапуска:
Учитывайте не только температуру, но и уровень заряда аккумулятора, чтобы минимизировать риски при холодном старте.
Своевременная подготовка и правильный уход за автомобилем зимой помогут избежать многих проблем и сохранить машину в исправном состоянии даже в самые сильные морозы.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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