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Проблемы с запуском авто зимой? Вот что делать с аккумулятором

2:00
Авто

Зимние морозы часто становятся причиной проблем с запуском автомобиля. Чтобы избежать таких неприятностей, автоэксперт Юлия Трушкова дала рекомендации по подготовке машины к холодам.

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

Основные проблемы при морозах

Основные сложности связаны с неправильным обслуживанием и износом деталей:

  • Топливные форсунки, свечи зажигания, моторное масло и аккумулятор становятся наиболее уязвимыми элементами в зимних условиях.
  • Неподходящее для низких температур масло затрудняет работу двигателя.

Как правильно заводить автомобиль зимой

  1. Работа с аккумулятором:

  • Если аккумулятор частично разряжен, лучше заводить машину ключом, а не с пульта автозапуска. Это позволит контролировать время прокрутки стартера.
  • При полной разрядке аккумулятор подлежит замене, так как «прикуривание» может повредить электронику и рекомендуется только в крайних случаях.

  1. Правильный запуск двигателя:

  • Для машин с механикой: перед запуском выжмите сцепление, чтобы снизить нагрузку на двигатель.
  • Для автомобилей с автоматической коробкой передач: сначала включите габаритные огни, чтобы активировать аккумулятор, а затем заводите двигатель.

Как защитить авто от мороза

  1. Автомобильные одеяла:
    Используйте специальные термоодеяла для двигателя, которые сохраняют тепло под капотом и устойчивы к возгоранию. Бытовые одеяла не подходят для этой цели.

  2. Предпусковые подогреватели:
    Устройства для подогрева двигателя помогут обеспечить лёгкий запуск машины в сильные морозы.

  3. Настройка автозапуска:
    Учитывайте не только температуру, но и уровень заряда аккумулятора, чтобы минимизировать риски при холодном старте.

Своевременная подготовка и правильный уход за автомобилем зимой помогут избежать многих проблем и сохранить машину в исправном состоянии даже в самые сильные морозы.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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