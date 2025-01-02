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Цены на машины Lada подскочат: вот когда и на сколько вырастет стоимость

2:39
Авто

С 14 января АвтоВАЗ повышает цены на свои самые популярные модели — Lada Granta и Lada Vesta. Изменения затронут все комплектации этих автомобилей, а рост стоимости составит от 20 до 40 тысяч рублей. Новые данные появились в обновленном прайс-листе компании, который был опубликован на порталах Auto. ru и Motor. ru.

Lada Vesta и Владимир Путин
Фото: Wikipedia by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Lada Vesta и Владимир Путин

Какими будут цены?

Теперь базовая комплектация седана Lada Granta будет стоить от 746,4 тыс. рублей, а максимальная — до 1,33 млн. Лифтбек обойдется покупателям в диапазоне от 737,5 тыс. до 1,38 млн, а кросс-версия подорожает до 1,14-1,23 млн рублей.

Седан Lada Vesta тоже ощутимо подорожает. Базовая версия начнет стоить от 1,46 млн рублей, а топовая комплектация вырастет до 1,98 млн. Кросс-седан теперь обойдется в 1,74-2,07 млн, универсал — в 1,64-2,11 млн, а кросс-универсал — в 1,86-2,19 млн рублей.

Легендарная Niva Legend также поднимется в цене: трехдверная версия будет стоить от 1,02 млн до 1,21 млн рублей вместо прежних 981 тыс.-1,16 млн.

Что останется без изменений?

Цены на Lada Aura, Largus и Niva Travel пока не изменятся. Эти модели сохранят прежние прайс-листы, что может стать хорошей новостью для покупателей, планирующих приобретение данных автомобилей.

Почему подорожание?

АвтоВАЗ объясняет увеличение стоимости ростом издержек на производство и логистику. Эксперты автомобильного рынка отмечают, что повышение цен на фоне инфляции и увеличения спроса было предсказуемым.

Если вы планировали покупку Lada Granta или Vesta, стоит поспешить, чтобы приобрести автомобиль по старым ценам до 14 января. В противном случае придется учитывать новые условия, которые, возможно, приведут к дополнительным тратам.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ».

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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