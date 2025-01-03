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Услуги СТО дорожают: как снизить затраты на ремонт авто

1:00
Авто

Средний чек на ремонт и обслуживание автомобилей в 2024 году вырос на 16–26% по сравнению с 2023 годом. Основными причинами стали удорожание запчастей и увеличившаяся стоимость услуг.

Ремонт автомобиля на СТО
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля на СТО

Как сэкономить на ремонте

Снизить затраты на обслуживание автомобиля можно, если выполнить ремонт самостоятельно или обратиться к частным мастерам, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Однако такие подходы требуют от владельца определённых навыков или тщательного изучения отзывов о мастере, чтобы избежать проблем с качеством работ.

Выбор запчастей

Для экономии также рекомендуется отдавать предпочтение качественным аналоговым запчастям. Они часто стоят дешевле оригинальных, но при этом обеспечивают достойное качество. Такой выбор поможет избежать переплаты без ущерба для надёжности автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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