Открываем примерзшие двери без усилий: эффективные лайфхаки

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Зимой примерзшие двери становятся настоящей головной болью для автолюбителей. Перепады температуры и высокая влажность могут превратить простое открытие машины в сложную задачу. Чтобы справиться с этой проблемой, инспектор ГАИ поделился с порталом njcar.ru несколькими полезными советами.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info дверь автомобиля

Что делать, если двери примерзли

Проверьте все двери:

Не все двери примерзают одинаково. Попробуйте пошатать каждую из них, чтобы найти ту, которая откроется первой. Если удастся проникнуть в салон через одну дверь, вы сможете изнутри открыть остальные. Решение для замков:

Если личинка замка покрылась льдом, попробуйте использовать зажигалку. Прогрейте ключ над огнём и аккуратно вставьте его в замок. Лёд начнёт таять, и замок разблокируется. В качестве альтернативы можно применить фен, если он доступен, но в дороге это не всегда возможно. Специализированные средства:

Средства для удаления льда, доступные в автомагазинах, работают быстро и эффективно. Если их нет под рукой, поможет зимняя омывающая жидкость. Налейте её на замёрзшие участки — содержащийся в составе спирт растопит лёд за считаные минуты.

Как предотвратить примерзание

Лучший способ решить проблему — избежать её вовсе. Для этого обработайте дверные уплотнители и металлические элементы силиконовой смазкой. Она создаст защитный слой, предотвращающий примерзание. Эта простая мера поможет сохранить комфорт и сэкономить время в холодное время года.

С этими советами борьба с примерзшими дверями перестанет быть испытанием. Зима больше не станет помехой вашему вождению.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

