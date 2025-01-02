Заметили странный пакет на авто? Вот что нужно делать

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Многие водители, возвращаясь с покупок, находят на своих машинах записки или рекламные листовки. Однако недавно в поле зрения ГАИ попал новый метод мошенничества, связанный с полиэтиленовыми пакетами, который злоумышленники применяют на парковках.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Преступник вскрывает машину

Как действует схема

Мошенники выбирают автомобили на парковках торговых центров, часто ориентируясь на новые или дорогие машины, которые сигнализируют о благосостоянии владельца. Трюк работает следующим образом:

Водитель садится за руль и заводит двигатель. Замечает на пассажирском боковом зеркале полиэтиленовый пакет, который мешает обзору. Решает выйти из автомобиля, чтобы снять пакет.

Именно в этот момент злоумышленники вступают в действие. Пока водитель выходит, оставив дверь открытой, воры молниеносно вытаскивают из салона сумки, телефоны, документы или другие ценные вещи. Если в замке зажигания остаются ключи, они могут угнать и сам автомобиль.

Как защититься

В ГАИ рекомендуют сохранять спокойствие и не выходить из автомобиля в подобных ситуациях. Вместо этого уезжайте в более безопасное место, где вы сможете спокойно удалить мешающий предмет. Этот простой совет поможет избежать кражи или угона.

Будьте бдительны: простая внимательность может уберечь вас от действий мошенников.