Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мицеллярная вода: что это такое и как она может изменить ваш уход за кожей
Кошка мяукает, чтобы открыть дверь, но не заходит в комнату — вот почему
Курбан Омаров показал свой пижамный Новый год с женой и сыном
Новое исследование: связь между кофе, чаем и онкологией
Простой трюк для нежных куриных котлет — ваши гости будут в восторге
Какие авиакомпании вошли в топ самых пунктуальных в 2024 году
Из-за роста цен на золото Rolex изменил ценники на популярные модели
Сладость без вреда: какие фрукты подойдут при диабете
Добавьте жизни в интерьер: правила идеального хаоса

Электроника в авто: удобство или бесконечные визиты в сервис

2:35
Авто

Каждый продавец подержанного автомобиля старается максимально приукрасить товар, чтобы быстрее найти покупателя. Они уверяют, что машина в отличном состоянии, оснащена дорогими опциями, а цена — просто находка. Однако такие заявления стоит проверять особенно тщательно. Владелец автосервиса поделился с порталом njcar.ru ключевыми советами, на что обратить внимание при покупке авто с пробегом, чтобы избежать серьёзных трат после сделки.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зимняя дорога

Люк на крыше: эстетика или источник проблем

Люк в крыше или панорамная крыша — частая приманка для покупателей. Однако в подержанных авто это может обернуться головной болью. Если люк установлен не на заводе, стоит сразу вычеркнуть такую машину из списка. Даже заводская установка не гарантирует отсутствия проблем: с возрастом возможны протечки или неисправности механизма закрытия.

Стеклянные крыши: дорого и рискованно

Увеличенные лобовые стекла, плавно переходящие на крышу, выглядят эффектно. Но малейшая трещина на них способна повлечь замену всей конструкции. Особенно это актуально, если впереди техосмотр. Цена таких стёкол может неприятно удивить, особенно на премиальных моделях.

Много электроники — много забот

Премиум-автомобили радуют изобилием функций и сложной электроникой. Но за этим богатством скрываются риски. Такие авто чаще ломаются, а ремонт электроники обходится недешево. Покупка подержанного премиального авто может превратиться в бесконечные визиты в автосервис.

Старый DSG: надёжность под вопросом

Роботизированные трансмиссии DSG, особенно с пробегом свыше 100 тысяч километров, — отдельная тема. Они известны своей ненадёжностью и требуют регулярного обслуживания. Частые ремонты превращают комфортное вождение в дорогое удовольствие.

Фаркоп: скрытые проблемы

Если у авто установлен фаркоп, это повод насторожиться. Особенно если монтаж был не предусмотрен заводом. При постановке на учёт в ГАИ инспекторы могут потребовать его демонтаж. К тому же, если машину использовали для буксировки тяжёлых грузов, это могло сказаться на состоянии кузова, трансмиссии и двигателя. Постоянные нагрузки провоцируют микротрещины, деформации и ускоренный износ.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Наука и техника
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие Аудио 
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью Аудио 
Я на диете 2/2/2! Современный метод похудеть придумала фитнес-тренер
Новости спорта
Я на диете 2/2/2! Современный метод похудеть придумала фитнес-тренер Аудио 
Популярное
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника

Певица Ани Лорак показала семейные снимки с празднования Нового года.

Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Последние материалы
Кошка мяукает, чтобы открыть дверь, но не заходит в комнату — вот почему
Курбан Омаров показал свой пижамный Новый год с женой и сыном
Новое исследование: связь между кофе, чаем и онкологией
Простой трюк для нежных куриных котлет — ваши гости будут в восторге
Электроника в авто: удобство или бесконечные визиты в сервис
Какие авиакомпании вошли в топ самых пунктуальных в 2024 году
Из-за роста цен на золото Rolex изменил ценники на популярные модели
Сладость без вреда: какие фрукты подойдут при диабете
Добавьте жизни в интерьер: правила идеального хаоса
Что ожидает в будущем детей поколения Бета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.