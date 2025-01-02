Электроника в авто: удобство или бесконечные визиты в сервис

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Каждый продавец подержанного автомобиля старается максимально приукрасить товар, чтобы быстрее найти покупателя. Они уверяют, что машина в отличном состоянии, оснащена дорогими опциями, а цена — просто находка. Однако такие заявления стоит проверять особенно тщательно. Владелец автосервиса поделился с порталом njcar.ru ключевыми советами, на что обратить внимание при покупке авто с пробегом, чтобы избежать серьёзных трат после сделки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зимняя дорога

Люк на крыше: эстетика или источник проблем

Люк в крыше или панорамная крыша — частая приманка для покупателей. Однако в подержанных авто это может обернуться головной болью. Если люк установлен не на заводе, стоит сразу вычеркнуть такую машину из списка. Даже заводская установка не гарантирует отсутствия проблем: с возрастом возможны протечки или неисправности механизма закрытия.

Стеклянные крыши: дорого и рискованно

Увеличенные лобовые стекла, плавно переходящие на крышу, выглядят эффектно. Но малейшая трещина на них способна повлечь замену всей конструкции. Особенно это актуально, если впереди техосмотр. Цена таких стёкол может неприятно удивить, особенно на премиальных моделях.

Много электроники — много забот

Премиум-автомобили радуют изобилием функций и сложной электроникой. Но за этим богатством скрываются риски. Такие авто чаще ломаются, а ремонт электроники обходится недешево. Покупка подержанного премиального авто может превратиться в бесконечные визиты в автосервис.

Старый DSG: надёжность под вопросом

Роботизированные трансмиссии DSG, особенно с пробегом свыше 100 тысяч километров, — отдельная тема. Они известны своей ненадёжностью и требуют регулярного обслуживания. Частые ремонты превращают комфортное вождение в дорогое удовольствие.

Фаркоп: скрытые проблемы

Если у авто установлен фаркоп, это повод насторожиться. Особенно если монтаж был не предусмотрен заводом. При постановке на учёт в ГАИ инспекторы могут потребовать его демонтаж. К тому же, если машину использовали для буксировки тяжёлых грузов, это могло сказаться на состоянии кузова, трансмиссии и двигателя. Постоянные нагрузки провоцируют микротрещины, деформации и ускоренный износ.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

