Как устранить повреждения в салоне авто за минуту: быстрый способ

Царапины на пластиковых элементах салона автомобиля портят внешний вид и раздражают водителей. Однако не все знают, что такие дефекты можно устранить быстро и без особых затрат. Забудьте о дорогих полиролях — вам понадобится лишь немного терпения и элементарные средства, которые найдутся под рукой.
Чтобы сделать повреждение незаметным, достаточно нагреть проблемный участок. Для этого идеально подойдёт строительный фен, но если его нет, выручит обычная зажигалка. Главное правило — не задерживать огонь на одном месте. Медленно и аккуратно проведите пламенем вдоль царапины несколько раз, постоянно перемещая источник тепла.
Этот способ прост и эффективен, но требует аккуратности. Если всё сделать правильно, повреждение станет практически незаметным, а салон обретёт прежний ухоженный вид.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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