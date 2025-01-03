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Неочевидная ошибка, которая усложнит жизнь водителю

1:09
Авто

Лопата — незаменимый помощник для автомобилистов зимой. Она пригодится, чтобы вытащить машину из снежного плена или расчистить дорогу. Но как правильно её хранить, чтобы утром не оказаться в неприятной ситуации?

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

Лопата в багажнике: почему это плохая идея

Если вы оставляете машину на ночь под открытым небом, есть риск, что её замести снегом. Утром вас могут ждать высокие сугробы вокруг автомобиля, а иногда и прямо на нём.

В такой ситуации доступ к багажнику может быть заблокирован. Если лопата лежит именно там, вы не сможете её достать, чтобы расчистить снег. Это может обернуться лишними трудностями и потерей времени.

Как избежать проблемы

Если вы паркуете автомобиль не в гараже, берите лопату с собой домой. Это простой способ обезопасить себя и не оказаться без нужного инструмента, если за ночь выпадет много снега.

Совет на зиму

Думайте наперёд: храните лопату в доступном месте, чтобы утром не сталкиваться с неожиданными препятствиями. Это сэкономит ваши нервы и время.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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