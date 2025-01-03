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Эта привычка может привести к поломке машины

1:03
Авто

Заливать полный бак топлива кажется удобным решением. Однако эксперты предупреждают: эта привычка может нанести вред автомобилю.

Заправка автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Заправка автомобиля

Почему полный бак — это риск

Заправка до максимальной отметки увеличивает вероятность возникновения проблем в топливной системе. Избыток топлива оказывает давление на вентиляционную систему бензобака, что нарушает её нормальную работу. Кроме того, перегрузка может привести к утечке через дренажные трубки, вызывая коррозию деталей и даже риск возгорания.

Ещё одна опасность

Если крышка бензобака плохо закрывается, топливо может вытекать наружу, что опасно как для машины, так и для окружающей среды. Регулярное заправление до отказа также может повысить нагрузку на аккумулятор, что ускоряет его разрядку.

Чтобы избежать этих проблем, заправляйте топливо до уровня, рекомендованного производителем. Это не только сохранит автомобиль в хорошем состоянии, но и убережёт вас от лишних расходов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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