Премиальный кроссовер Exlantix ET покорил ледяной склон

0:56 Your browser does not support the audio element. Авто

Инженерная команда премиального автобренда Exlantix достигла значительного успеха в автомобильной отрасли.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Дорога

Об этом сообщает "За рулем" со ссылкой на информацию пресс-службы компании.

Полноприводный кроссовер ET покорил знаменитый трамплин Big Air Shougan в Пекине, преодолев рекордный ледяной подъем с уклоном 37,82 градуса.

Испытания проходили в экстремальных условиях: коэффициент сцепления с ледяной поверхностью оказался всего 0,2, что сопоставимо с движением по мокрому стеклу. Несмотря на сложнейшие обстоятельства, гибридный кроссовер продемонстрировал выдающуюся устойчивость и управляемость.

В России бренд Exlantix представлен двумя моделями: четырехдверным купе ES и флагманским кроссовером ET, который установил мировой рекорд в Пекине.

Уточнения

Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

