Премиальный кроссовер Exlantix ET покорил ледяной склон

Инженерная команда премиального автобренда Exlantix достигла значительного успеха в автомобильной отрасли.
Об этом сообщает "За рулем" со ссылкой на информацию пресс-службы компании.
Полноприводный кроссовер ET покорил знаменитый трамплин Big Air Shougan в Пекине, преодолев рекордный ледяной подъем с уклоном 37,82 градуса.
Испытания проходили в экстремальных условиях: коэффициент сцепления с ледяной поверхностью оказался всего 0,2, что сопоставимо с движением по мокрому стеклу. Несмотря на сложнейшие обстоятельства, гибридный кроссовер продемонстрировал выдающуюся устойчивость и управляемость.
В России бренд Exlantix представлен двумя моделями: четырехдверным купе ES и флагманским кроссовером ET, который установил мировой рекорд в Пекине.
Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.
Певица Алсу показала своих наследников и объяснила, что такое счастье.