Бюджетный ремонт автомобиля — экономия, которая выйдет вам боком

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Чем грозит ремонт машины с использованием б/у запчастей? Автовладельцы часто выбирают этот путь из-за его доступности, но за видимой экономией скрываются риски, которые могут стоить слишком дорого.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Механик на СТО чинит машину

Основная проблема — надежность деталей

Подержанные запчасти отличаются низким ресурсом. Даже если внешне деталь выглядит исправно, износ может скрывать серьезные недостатки. В отличие от новых компонентов, прошедших строгую проверку и сертификацию, такие запчасти часто не имеют никаких гарантий. В результате они могут не выдерживать нагрузок в процессе эксплуатации, создавая угрозу для безопасности.

Контроль качества отсутствует

Еще один важный аспект — отсутствие четких стандартов проверки б/у деталей в России. В стране пока не разработаны технические нормативы, определяющие пригодность запчастей для повторного использования. Это создает высокий риск установки неисправных компонентов. Последствия? Отремонтированный автомобиль может сломаться в самый неподходящий момент или вовсе стать причиной ДТП.

Тенденция, которая пугает

Популярность подержанных запчастей породила еще одну проблему — рост числа угонов автомобилей. Спрос на такие детали растет, а это делает машины мишенью для преступников. Автомобили разбирают на комплектующие, которые затем попадают на рынок, но их происхождение проверить практически невозможно.

Что делать?

Прежде чем соглашаться на ремонт с использованием б/у запчастей, стоит задуматься о возможных последствиях. Если вы выбираете экономию, то лучше заранее изучить репутацию мастерской и поставщиков. Безопасность — не та область, где стоит рисковать.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Запасная часть (изделие) — изделие, являющееся составной часть более крупного (составного) изделия, предназначенное для замены такой же части с целью ремонта (см. также ЗИП).

