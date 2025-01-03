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Бронированный Cadillac Клинтона с пробегом 1 000 км выставлен на продажу

1:03
Авто

На аукционе Mecum Kissimmee, который пройдет 18 января, будет представлен уникальный лимузин Cadillac Fleetwood Brougham 1996 года, созданный специально для президента США Билла Клинтона.

ельцин
Фото: flickr.com by FDR Presidential Library & Museum, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ельцин

Этот автомобиль является одним из трех выпущенных для Клинтона и единственным, доступным для приобретения частными лицами.

Бронированный лимузин оборудован мотором Chevrolet Big-Block V8 мощностью 450 лошадиных сил, имеет пуленепробиваемые двери, специализированную систему пожаротушения и шины run-flat. На одометре этого автомобиля всего 1 000 километров, что делает его практически новым.

Этот лимузин станет отличным выбором для тех, кто ищет надежный автомобиль для безопасности или желает добавить в свою коллекцию историческую ценность. Стоимость пока не раскрыта, но аукцион обещает привлечь внимание как автолюбителей, так и ценителей истории, сообщает Motor.

Уточнения

Лимузи́н (фр. limousine) — закрытый кузов легкового автомобиля с жёсткой крышей, оснащённой подъёмным стеклом, обычно c перегородкой между отделением водителя и остальным салоном.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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