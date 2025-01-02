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Мойте машину зимой правильно: пять простых шагов для идеального результата

2:23
Авто

Зима — непростое время для вашего автомобиля. Соль, реагенты и грязь, которыми обрабатывают дороги, быстро покрывают кузов плотным налетом. Как сохранить авто чистым и при этом избежать повреждений? Ответ прост — соблюдайте несколько важных правил зимней бесконтактной мойки.

Мойка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мойка машины

Опасности неправильной мойки

Частая мойка зимой необходима, но подход "как получится" может обернуться проблемами. От некорректного выбора средств и техники страдает лакокрасочное покрытие, что приводит к коррозии и сокращению срока службы кузова. А ведь достаточно нескольких простых шагов, чтобы этого избежать.

Выбираем место и готовим машину

  • Место: Идеальным вариантом будет крытая автомойка с подогревом воды. Если такой возможности нет, выбирайте площадки, защищенные от ветра и прямых солнечных лучей. Температура воздуха должна быть выше нуля.
  • Подготовка: Перед мойкой очистите кузов от снега и крупного мусора — это предотвратит появление мелких царапин.

Как правильно мыть машину?

  1. Активная пена: Используйте специальные зимние средства для бесконтактной мойки. Наносите пену снизу вверх, начиная с порогов, колёсных арок и бамперов. Это обеспечит равномерное очищение.
  2. Смывание: Для снятия пены используйте пистолет высокого давления, держа его на расстоянии не менее 50 см от поверхности и направляя струю под углом 45 градусов. Двигайтесь сверху вниз, избегая сильного напора.
  3. Сушка: Не трите машину тряпками или щетками. Позвольте воде испариться естественным путем в защищенном от ветра месте. Процесс займет время, поэтому планируйте мойку заранее.

Финальный штрих — защита

После высыхания нанесите гидрофобное средство или используйте режим "воск" на автомойке. Это создаст защитный слой, который не только облегчит следующую мойку, но и защитит лакокрасочное покрытие от соли и реагентов.

Также избегайте горячей или ледяной воды — оптимальная температура составляет около +10°C. Специализированные зимние средства помогут минимизировать негативное воздействие реагентов.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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