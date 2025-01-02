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Что нужно знать автомобилистам об изменениях в 2025 году

1:27
Авто

С 1 января увеличиваются ставки утилизационного сбора на автомобили, что приведет к подорожанию машин.

техосмотр
Фото: Wikipedia by Roman Zázvorka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
техосмотр

Об этом сообщает "За рулем". Среди других важных изменений также:

  • Минимальные штрафы будут повышены с 500 до 700 рублей, и большинство других штрафов также увеличатся. Размер скидки за своевременную уплату штрафа сократится с 50% до 25%.
  • С 1 марта 2025 года камеры начнут проверять наличие полиса ОСАГО, однако на первом этапе штрафы не будут назначаться; вместо этого водители получат предупреждения через Госуслуги.
  • В некоторых регионах ожидается повышение цен на техосмотр. В Амурской области тариф вырастет с 1,57 тыс. рублей до 1,69 тыс. рублей, в Ненецком АО — с 1,5 тыс. до 1,6 тыс. рублей, а в Краснодарском крае — с 1,45 тыс. до 1,56 тыс. рублей.
  • Кроме того, с 1 января акцизные ставки на бензин увеличатся на 13,5%, а на дизельное топливо — на 16%. Также запланирован рост акцизов на 2026 и 2027 годы.

Уточнения

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара. Может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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