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Водителям-новичкам: как избежать трагических ошибок за рулем

1:40
Авто

Перепутать педали газа и тормоза — это ошибка, которую часто совершают новички за рулём. Для опытных водителей такие ситуации кажутся немыслимыми, но для начинающих автомобилистов это может стать серьёзной проблемой, особенно в стрессовых ситуациях на дороге. К счастью, есть способ предотвратить такую ошибку.

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Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Почему новички путают педали

Причины ошибки вполне понятны. У начинающих водителей действия за рулём ещё не доведены до автоматизма, и в сложной дорожной ситуации неопытный автомобилист может растеряться. В такие моменты легко ошибиться и нажать не ту педаль, что может привести к трагическим последствиям.

Лайфхак для предотвращения ошибок

Для того чтобы перестать путать педали газа и тормоза, существует простое правило: нога не должна висеть в воздухе или болтаться. Водитель должен зафиксировать свою ногу, поставив пятку правой ноги между педалями газа и тормоза. Таким образом, вы всегда будете точно знать, где находится каждая педаль, и сможете безошибочно переключаться между ними.

Сначала может понадобиться немного времени для тренировки, но со временем этот процесс станет автоматическим. Важно запомнить, что педаль газа находится справа, а тормоза — слева.

Дополнительная рекомендация

Перед тем как сесть за руль, важно правильно выбрать обувь. Она должна быть удобной, не скользкой и, конечно, без каблуков. Такая обувь обеспечит уверенность и точность при нажатии на педали, а также снизит вероятность ошибок.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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